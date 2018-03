100 politifolk i væpnet razzia mot ulovlige pokerklubber

Politiet mistenker at flere av klubbene over lang tid har betalt beskyttelsespenger til kriminelle gjengmiljøer.

Pokerspillet var i full gang på de fem pokerklubbene da rundt 100 politifolk gikk til aksjon flere steder i Oslo torsdag ved 22.30-tiden. Sivile spanere gikk inn på klubbene og ble ved pokerklubbene Quads, Sentralen, Akerselva og Fish etterfulgt av bevæpnet politi.

Torsdagens politiaksjon er det største tilslaget mot de ulovlige pokerklubbene noensinne. Mannskaper fra beredskapstroppen og brannvesenet sto også klare til å bistå.

Hundepatruljen var med inn da politiet entret Norwegian Poker Team. Der deltok rundt femti spillere i en turnering.

Stengte fem klubber

De fem klubbene som ble stengt etter politiets aksjon torsdag kveld, er:

Quads i Dronningens gate 22

Sentralen i Brugata 1

Fish Club i Brugata 11

Akerselva Klubben i Nedre Vaskegang 6

Norwegian Poker Team i Sinsenveien 53D

Fem personer er pågrepet etter poker-aksjonen, opplyser politiadvokat Philip Green til Aftenposten natt til fredag:

– Tre menn og en kvinne er siktet for brudd på lotteriloven. En av de fire, en mann, er også siktet for grov økonomisk kriminalitet sammen med ytterligere en kvinne. De to etterforskes av Øst politidistrikt.

Lotteritilsynet bisto politiet under aksjonen, og ansatte fra tilsynet var med inn i alle klubbene. Konstituert avdelingsdirektør Frank H. Hana i tilsynet beskriver aksjonen som en suksess.

– Vi har aldri tidligere hatt en så omfattende aksjon her i landet, og vi er svært tilfredse med at politiet har prioritert dette. Foran, under og etter aksjonen har vi bistått politiet opp imot regelverket på området, sier han.

Pokerspiller: Anser 1800 satsede kroner for tapt

På klubben Quads i Dronningens gate 22 gikk 14–15 spanere inn hoveddøren og slo inn en bakdør med brekkjern. Den første som kom ut, var en 26 år gammel spiller fra Trøndelag:

– Det var rene trønderbataljonen som kom inn, sier han oppgitt etter at kveldens pokerlag var over.

Han vil ikke svare på om han spilte turnering eller «cashgames», og bedyrer at han ikke har sett noe pengespill på klubben. Han forteller at alt gikk rolig for seg da politiet kom.

En annen spiller sier:

– Det er ufattelig trist at politiet bruker så masse ressurser på dette når de i stedet kunne brukt tiden på mer alvorlig kriminalitet.

Like over midnatt ankom også tolletaten til Quads. Spillere Aftenposten snakket med, forteller at de kjøpte øl for 30 kroner pr. flaske på klubben.

På Sentralen i Brugata var det etter det Aftenposten erfarer, ett bord i spill og det var rundt 8–10 spillere der da politiet ankom.

– Vi forholdt oss rolig, men det var ingen som syntes det var noe stas å oppleve at politiet kom stormende inn. Det er synd at vi ikke kan spille poker i denne byen uten at politiet aksjonerer, mener mannen, som sier han hadde satset 1800 kroner ved bordet og anså de pengene som tapt.

Her bærer ansatte i Falck spillebord ut fra en ulovlig pokerklubb:

Politiet: Mer enn brudd på lotteriloven

Oslo-politiet har i lengre tid etterforsket disse klubbene, og torsdagens aksjonen var i samarbeid med Lotteritilsynet. Her har de brukt bestemmelser i Lotteriloven om forbud mot organisert pengespill, for å slå til mot klubbene.

Politiinspektør og leder av Oslo-politiets enhet sentrum, Tore Soldal, trekker likevel frem at Lotteriloven bare er veien inn i kriminaliteten rundt klubbene og et ledd i Oslo-politiets arbeid for å svekke kriminelle gjengmiljøer. Dette gjelder blant annet beryktede Young Bloods på Holmlia, opplyser politikilder til Aftenposten.

– Det er straffbart å drive disse pokerklubbene. Denne kriminaliteten strekker seg i tillegg mye lenger enn bruddene på lotteriloven, sier Soldal.

Gjenger krever beskyttelsespenger

Young Bloods har i den senere tid preget nyhetsbildet med blodige oppgjør med skyting, trusler og narkotikakriminalitet. Gjengen skal ha forbindelser til albansk mafia i Norge og Sverige.

– Vi ser at tyngre kriminelle grupper tvinger eller tilbyr noen klubber å betale beskyttelsespenger. Men vi mener også at noen av disse kriminelle gjengene har tilknytninger opp mot eiersiden av klubbene, opplyser Stig Vasbø, leder av etterretningsseksjonen ved enhet sentrum.

Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke kriminelle nettverk politiet knytter opp mot gamblingmiljøet og ved hvilke klubber de er involvert. Politiet har også mistanke om andre kriminelle forhold ved enkelte av stedene, blant annet narkotikaomsetning og utstrakt bruk av svart arbeid.

– Noen av klubbene har åpent døgnet rundt hele året, så vi antar at det er betydelige summer som det blir spilt for, sier Tore Soldal i Oslo politidistrikt. Han beskriver omfanget av ulovlig pokerspilling i Oslo slik.

Fakta: Dette sier loven om pokerspill Ulovlig poker: I Norge er pokerspill med innskudd og gevinst forbudt, fordi det etter lotteriloven regnes som et spill med helt eller delvis tilfeldig utfall. Lovlig poker: I 2015 ble det lov å spille poker med venner i det private hjem. Kravet er at det er maks 10 deltagerne som alle er i nær omgangskrets. Spillet skal i ikke være organisert eller har profesjonelt preg, og innskudd pr. spiller kan ikke overstige 1000 kroner. Siden 2015 har norske myndigheter gitt tillatelse til at det avholdes et årlig norgesmesterskap i poker. Dette er den eneste tillatte pokerturneringen på norsk jord. Slik lures myndighetene: Ulovlige pokerklubber drives under dekke av å drive med opplæring i poker eller arrangere poker-eventer for bedrifter og vennelag. Registrerer seg som forening, enkeltmannsforetak eller event-bedrift og kan oppgi inntekter og lønnsutgifter til Skatteetaten. Straffbart: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i Lotteriloven kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Grov overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Les mer hos Lotteritilsynet

«Operasjon gambling»

Aftenpostens avsløring av Norges største ulovlige pokerklubb, Oslo Poker, i oktober i fjor, førte til økt oppmerksomhet fra Lotteritilsynet og politiet mot pokermiljøet.

Det skal ha blitt oppfattet som særlig provoserende at den store pokerklubben med 18 pokerbord og ulovlig servering av mat og alkohol, bare ligger 200 meter fra Sentrum politistasjon.

Etter denne avsløringen opprettet Oslo-politiet «Operasjon Gambling», og aksjonerte torsdag mot fem klubber samtidig. Disse stedene har i lang tid tilbudt både turneringer og såkalte «cashgames» for hundrevis av pokerspillere. Flere har vært åpne 24 timer i døgnet. I tillegg har de servert alkohol og mat uten lovlig skjenke- eller serveringsbevilling.

Norsk Pokerforbund synes det er beklagelig at det ikke finnes noe lovlig sted der man kan spille poker, melder forbundet på Twitter.

Rekrutterte spillere til poker-NM på illegal klubb: Lotteritilsynet undersøker bakmenns dobbeltrolle.

