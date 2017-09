Dødstallet etter skjelvet i Mexico nærmer seg 50

Det er guvernøren i delstaten, Graco Ramirez, som melder at minst 42 mennesker omkom i jordskjelvet i Morelos.

Fra før er det meldt om fem omkomne i delstaten Puebla og to i delstaten Mexico, som omgir Mexico by. Fra Mexico by med 20 millioner innbyggere er det ennå ikke meldt om dødsfall.

Episenter i Puebla

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,1. Det samme gjorde det mexicanske seismologiske senteret som også meldte at skjelvet hadde sitt episenter i provinsen Puebla, 150 kilometer øst for Mexico by.

I Puebla er det meldt om fem dødsfall, og i Cholula, en liten by kjent for sine mange kirker, er flere kirketårn rast sammen.

I Cuernavaca er en skole rast sammen, uten at det er meldt om hvordan det er gått med barna og lærerne.

Mexico bys borgermester Miguel Angel Mancera sier at minst 20 bygninger har rast sammen i byen i jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1, og at flere mennesker er innesperret i sammenraste bygninger. Det er sentrum og sør i byen som er hardest rammet.

Mexicansk TV har sendt et dramatisk bilde av et flere etasjer høyt bygg som raser sammen. Det er ikke kjent om det var folk i bygget.

Den internasjonale flyplassen i hovedstaden er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.

Bygninger kollapset

På TV og på Facebook kommer bilder av bygninger som har rast sammen flere steder i den tett befolkede storbyen. Ett sted sees en røyksøyle som stiger til værs fra en kollapset bygning, og et annet sted en bil som ligger knust under bygningsrester.

En av bygningene som har rast sammen, er et stort parkeringshus ved siden av et sykehus, og en annen er en fem etasjer høy blokk i det fasjonable Condesa-nabolaget midt i sentrum.

Redningstjenesten melder om flere branner og folk som er innesperret i skadde bygninger.

Det er også vist bilder av folk som får behandling for lettere skader på fortauet, men det er ennå ikke klart om noen har mistet livet eller er blitt alvorlig skadd i Mexico by.

Bygninger svaiet sterkt, og tusener av mennesker styrtet ut av kontorbygninger langs Mexico bys hovedgate Reforma da skjelvet inntraff midt i kontortiden.

Støv og gass i lufta

Trafikken stanset opp da menneskemasser fylte gatene, og støvskyer sto opp der murstein hadde falt av bygningsfasader.

Bilder falt ned fra vegger, gjenstander ble ristet ned fra bord og hyller, mens folk stupte under skrivebord for å verne seg. I enkelte gater var det små hauger med murstein og sementbiter som var falt ned.

Flere steder luktet det gass, og myndighetene advarte folk mot å tenne sigaretter.

Tidligere på dagen holdt myndighetene en omfattende øvelse mot jordskjelv, nøyaktig på dagen 32 år etter det store jordskjelvet i 1985 da minst 10.000 mennesker mistet livet.

Det er bare to uker siden et like kraftig jordskjelv som i 1985 rammet delstatene Oaxaca og Guerrero sør i Mexico. Minst 90 mennesker mistet livet i skjelvet, som gjorde stor skade særlig i byen Juchitán.