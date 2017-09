Dødeligste jordskjelvet i Mexico på over 30 år

I delstaten Morelos er minst 64 mennesker omkommet, i delstaten Puebla er det meldt om 29 omkomne, mens det i delstaten Mexico er meldt om 9 og i delstaten Guerrero 1. I Mexico by er minst 36 mennesker døde.

Minst 8 av de døde er barn, og ytterligere 11 barn er meldt savnet. Det er ventet at dødstallet fortsetter å stige.

Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne overlevende i ruinene og ber folk være stille så de kan høre etter rop om hjelp.

Jordskjelvet er det dødeligste siden skjelvet i 1985, der nærmere 10.000 mennesker mistet livet.

Fanget i ruinene

Det bor 20 millioner mennesker i landets hovedstad. Borgermester Miguel Angel Mancera sier minst 44 bygninger har rast sammen i jordskjelvet, og at det befinner seg flere mennesker inne i ruinene. Det er sentrum og sør i byen som er hardest rammet.

En av bygningene som har rast sammen i hovedstaden er et stort parkeringshus ved siden av et sykehus, og en annen er en fem etasjer høy blokk i det fasjonable Condesa-nabolaget midt i sentrum.

Internasjonal flyplass stengt

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,1. Det samme gjorde det mexicanske seismologiske senteret som også meldte at skjelvet hadde sitt episenter i Puebla, 150 kilometer øst for Mexico by.

I den lille byen Cholula i Puebla, kjent for sine mange kirker, er flere kirketårn rast sammen. I Cuernavaca har en skole kollapset, og det er foreløpig uvisst hvordan det er gått med barna og lærerne.

Den internasjonale flyplassen i hovedstaden er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.

Kraftig jordskjelv

Redningstjenesten melder om flere branner og mennesker som er fanget i de brennende bygningene. En rekke steder lukter det gass, og myndighetene advarer folk mot å tenne sigaretter.

3,8 millioner mennesker er uten strøm som følge av naturkatastrofen, opplyser selskapet CFE.

Det er kun to uker siden landet sist ble rammet av et jordskjelv. Minst 90 mennesker mistet livet, og spesielt byen Juchitán ble hardt rammet.

Tirsdagens skjelv rammet landet kun to timer etter at det var blitt holdt en øvelse mot jordskjelv.