Hareide: – Tror ikke dette er dagen som avgjør norsk politikk

Da regjeringspartiene Venstre, Høyre og Frp la fram sin regjeringsplattform søndag, prioriterte lederen i det borgerlige samarbeidspartiet KrF annerledes. Han var på skitur i stedet.

– Jeg må være ærlig å si at jeg gjorde det ja, sier Knut Arild Hareide til NTB.

Men han har likevel fått med seg hva den nye regjeringen har lagt fram som sine viktigste saker fremover.

– Det som er avgjørende for at samarbeidet skal lykkes, er de konkrete sakene og prioriteringene fremover. Jeg tror ikke dette er dagen som avgjør norsk politikk de neste fire årene, sier KrF-lederen.

Hareide sier partiet ville prioritert annerledes i flere av sakene som var med i regjeringserklæringen, som ble lagt fram av Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) på Jeløya i Østfold. En regjeringserklæring som også bli ansett som en invitasjon til Hareides parti.

– Jeg tenker at noen deler ser vi positivt på, mens andre deler er negative. Noe som var forventet. Vi får ikke alle svarene i dag, sier en litt kryptisk Hareide.

En historisk beslutning ble tatt da Venstre sa ja til å danne regjering med Høyre og Frp. For fire år siden sto KrF, sammen med Venstre, utenfor regjeringen. Nå er KrF alene utenfor.

– Det er et strategisk valg Venstre må få lov å ta, og med tanke på den omleggingen Venstre har, så er det ikke overraskende. Akkurat som KrF får ta sitt strategiske valg, uten at man skal stille seg til doms over det, sier Hareide.