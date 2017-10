Minst 20 drept og over 100 såret i Las Vegas-skyting

– Jeg vil ikke gi dere et nøyaktig tall, for det har jeg ikke nå, sier sheriff Joseph Lombardo på en pressekonferanse natt til mandag lokal tid.

Politiet tror én gjerningsmann sto bak angrepet. Mannen, som var bosatt i Las Vegas-området, ble drept av politiet i 32. etasje på hotellet tvers overfor konsertarenaen.

Politiet sier at de har identifisert gjerningsmannen, og at de søker etter en kvinnelig følgesvenn han var med, samt to biler med Nevada-skilt.

– Nå tror vi det er en enkeltaktør, en enslig ulv, sier Lombardo.

Blant de minst 20 drepte er flere politifolk som var i publikum under konserten med countrystjernen Jason Aldean. Politibetjentene var ikke på jobb da de ble drept.