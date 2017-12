16-åringer trodde de var invitert på fest - ble truet med våpen

– To personer på 20 og 17 år er pågrepet og siktet for trusler etter hendelsen. Vi har også beslaglagt en øks. Saken etterforskes videre, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim til Aftenbladet.

– Flere 16-åringer forteller at de ankom en fest i et verkstedslokale i nærheten av Lurabyen. De trodde de var velkomne, men opplevde å bli truet med øks og en pistollignende gjenstand, sier Aftenbladets reporter Tommas Torgersen Skretting som var på stedet.

Ungdommene som arrangerte festen skal ha vært noe eldre.

– Ungdommene som er blitt truet gir uttrykk for at de opplevde hendelsen som svært skremmende, sier han.

– Konfrontasjon

– Vi fikk melding om en ordensforstyrrelse på en adresse i Stavangerveien, og rykket ut. Det skal ha vært noen ungdommer som var på vei til en fest, og så oppsto det en konfrontasjon da det viste seg at de ikke var velkomne likevel. Det har blitt sagt at det skal ha blitt truet med en øks og noe som lignet på et skytevåpen, sier politiets operative innsatsleder Kim Flakstad.

– Situasjonen har nå roet seg, men vi kommer til å bruke en del tid på stedet for å ta opp forklaringer. Hendelsen har vært noe uoversiktelig. Vi har pågrepet noen personer - jeg ønsker ikke å si antallet - som har status som mistenkt i saken.​

Ifølge politiet skal 20 til 30 ungdommer ha vært involvert i saken.

Ronny Hjertås