Grandes instagrambilde provoserer

OSLO: Det er kunstprosjektet «Pile o' Sápmi», som består av 400 reinskaller, som kan ses i bildets forgrunn. Prosjektet er ifølge NRK en protestaksjon i forbindelse med rettssaken mellom staten og reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara, som var oppe i Høyesterett denne uken.

Danby Choi, redaktør for tidsskriftet Subjekt og kunstanmelder i Aftenposten, mener det er provoserende at Grande ikke bemerker aksjonen i bildeteksten.

– Kunstnerisk protest

– Dette er en kunstnerisk protest som handler om samiske rettigheter – rettet mot staten og de som får sitte på innsiden av Stortinget. Da er det først og fremst pinlig at en stortingsrepresentant og parlamentarisk leder tilsynelatende ikke får den med seg, sier Choi til NRK.

Staten ønsker at reindriftsutøveren skal halvere sin reinflokk, men ifølge ham vil dette bety konkurs. Mange regner saken som prinsipiell når det gjelder samers rettigheter i Norge.

– Ikke noen politisk baktanke

Pressekontakt for Trine Skei Grande, Jan-Christian Kolstø, sier til NRK at Venstre-lederen visste hva hun tok bilde av, men at kunstprosjektet ikke var hovedmotivet for bildet.

– Hensikten var å vise den stemningsfylte utsikten. At kunstverket ble med, var mer tilfeldig. Det var ikke noen politisk baktanke ved det, sier Kolstø.