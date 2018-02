Snøskred ved Brushytten

– Vi fikk inn meldingen via politiet. Varselet kom inn til oss klokken 20.31, sier Helge Lund, operasjonsleder på 110-sentralen i Hordaland.

Han opplyste klokken 21.20 at brannvesenet fra Fana brannstasjon var på plass, og at det også var blitt sendt opp en klatregruppe til raset.

– Raset er noe mindre enn antatt, men hvor dypt og bredt det er er fremdeles usikkert, sa Lund.

Rykket raskt ut til stedet

– Det var en turgåer som varslet politiet om raset klokken 20.16. Han har ikke sett selve raset, men kom gående midt opp i det, sier operasjonsleder i Vest Politidistrikt, Lars Geitle.

Klokken 22.04 melder 110-sentralen at leteaksjonen er avsluttet.

– Vi har nå søkt gjennom raset. Det er ingenting som tyder på at det har vært folk her, sier Geitle til BT rett før klokken 22.

Utfordrende å komme frem

– Det er en del utfordringer med å komme seg opp dit nå på glatten. Vi jobber nå med å skaffe snøscootere, og har sendt opp en ATV fra Fana brannstasjon, sa operasjonslederen ved 110-sentralen kort tid etter varselet.

Raset har gått over Rundemansveien, som går fra Brushytten og videre opp over mot Rundemanen. Operasjonsleder i politiet opplyser om at raset starter om lag 50 meter forbi Brushytten.

– Det er ikke et stort samlet ras, men flere mindre ras, sier Geitle.

Veien er en mye brukt turvei, og populær blant skiløpere. Lysløypen for skigåere fra Fløyen går parallelt med deler av Rundemansvegen.

Bruker hunder

Det ble tidlig besluttet å fly inn lavinehunder med ambulansehelikopter for å søke etter folk.

– Vi hadde ingen konkrete opplysninger som tilsa at noen ble tatt av raset, men har nå gjort et overflatesøk, i tillegg til at hundene har søkt gjennom raset, sier Geitle til BT klokken 22.20.

Raset skal ha gått over en skiløype hvor det er skiltet om at man ikke bør gå på vinterstid – på grunn av stor rasfare.

Norske redningshunder opplyste klokken 21.04 i en pressemelding at de sendte tre ekvipasjer med helikopter. To av deres egne, og en politihund.

Klokken 21.14 var hundene i gang med søket.

Nærmere ti personer deltok i leteaksjonen. Også Røde Kors Hjelpekorps sendte folk til stedet.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at raset hadde gått over Blåmansveien. Det riktige er at raset har gått over Rundemansveien.

