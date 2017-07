Faktasjekk-nettsted åpnet i dag

Fakta: Faktisk.no Faktisk.no er en selvstendig redaksjon som publiserer faktasjekker om det norske offentlige ordskiftet. NRK, VG, Dagbladet, NTB og TV2 er med på samarbeidet. Stiftelsen Tinius, Stiftelsen Fritt Ord og Dagbladets Stiftelsen har bidratt med penger i oppstarten.

OSLO: Siden mars har en gruppe gravejournalister jobbet for å faktasjekke det norske ordskiftet. I dag lanserte de nettstedet Faktisk.no, som tar mål av seg å oppdra nordmenn til å tenke kildekritisk.

Nettstedet er et selvstendig journalistisk produkt, og kom til som et samarbeid mellom NRK, VG og Dagbladet. Stiftelsen Tinius, Stiftelsen Fritt Ord og Dagbladets Stiftelsen har bidratt med penger i oppstarten. TV2 og NTb har også blitt med på laget.

Første dag lanserer Faktisk.no 20 ulike faktasjekker av påstander, i hovedsak fra norske politikere. En rekke av dem får gjennomgå for slurv, og får betegnelsen «Faktisk helt feil» eller «Faktisk delvis feil» på utsagn de har kommet med.

Noen kommer mer heldig ut av det, og bedømmes med «Faktisk helt sant» eller «Faktisk delvis sant».

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Falske nyheter

Måten redaksjonen jobber på, er journalistisk. En faktasjekk signeres med byline. Den som sjekkes får muligheten til tilsvar. Nettstedet er åpne om egen kildebruk. Redaksjonen følger de etiske retningslinjene til pressens Vær Varsom-plakat, i tillegg til kvalitetsstandarden for faktasjekkere som er utviklet av amerikanske Poynter Institute.

En ambisjon har vært å bidra til bekjempelse av falske nyheter. Det er en mer krevende oppgave, som ikke er synlig på lanseringsdagen.

– Vi skal jobbe med falske nyheter på samme måte som vi jobber med å sjekke påstander fra politikere. Men vi må gjøre noe mer også. Når vi går løs på disse sakene, må vi først identifisere den muligens falske påstanden i en nyhet. Deretter må vi vise leseren hvorfor dette er en falsk nyhet, sier ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.

Det åpner blant annet for en utfordrende jakt på hvem som er kilden til spredningen av den falske nyheten, hvis man skal konfrontere og åpne for en tilsvarsrunde.

– Hurtighet betyr mye hvis man skal jobbe med falske nyheter. Amerikansk forskning på dette viser at det kan gå kort tid, gjerne under et halvt døgn, før en falsk nyhet går viralt. Det kan gjøre det vanskelig å publisere en god faktasjekk før det er for sent å hindre spredning, sier Egeberg.

– Meld fra

Han ber derfor publikum om hjelp.

– Meld fra til oss eller en annen seriøs redaksjon som jobber med faktasjekk hvis dere ser en nyhet dere lurer på om er falsk, sier han.

Faktisk.no skal konsentrere seg om norske forhold. Det finnes andre nettsteder, som faktasjekker temaer som den amerikanske valgkampen eller krigen i Syria.

– Men hvis internasjonale falske nyheter påvirker den norske debatten, er det viktig for oss. Og nå når Nato har styrket østflanken, så ser vi det kan være aktuelt å se på falske nyhetsmeldinger som kan ramme et norsk styrkebidrag i Baltikum.

Alle saker på Faktisk.no er gratis og kan leses uten innlogging. Sakene kan også gjenbrukes av andre medier.

To av påstandene som er sjekket i dag, er påstanden om at homofiler skiller seg oftere enn heterofile, og påstanden om at enhver ny privatskole fører til nedleggelse av offentlige skoler.

Varierende reaksjoner

Noen av politikerne som er faktasjekket, setter pris på tiltaket og innrømmer å ha sagt helt eller delvis gale ting. En av dem er Carl I. Hagen, som håper nettstedet kan ha en oppdragende effekt.

Andre går hardt i rette med faktasjekkerne. Trond Giske skriver i sitt tilsvar til saken om privatskolene:

– Det ser ikke ut som om Faktisk.no i det hele tatt har gått inn i finansieringssystemet for private skoler. Det er et minstekrav når man driver med «faktasjekk».