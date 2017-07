Subsidiert Volvo med kraftverk av en motor

Tor Mjaaland

Det valget er enkelt å forstå etter en prøvetur i T8-utgaven av den lekre stasjonsvognen. T8 er betegnelsen alle de ladbare hybridene Volvo nå har. At så mange velger denne utgaven, hadde neppe Volvo drømt om. Men så er da også Norge annerledeslandet, både på elbiler og på biler med stor forbrenningsmotor med elmotor. Dermed får T8-utgaven omtrent samme pris i Norge som i Sverige, for de andre modellene er Sverige-prisene en fjern drøm.

Motorkraft

Hva får du så om du gjør som nordmenn flest og lander på den ladbare hybridutgaven? Først og fremst får du en voldsom motorkraft på over 400 hestekrefter der bensinmotoren på 320 hk og elmotoren på 87 gir et trøkk og fraspark du sjelden opplever.

Tor Mjaaland

I tillegg får du muligheten til å kjøre elektrisk og miljøvennlig på kortere turer. Ut fra de par timene vi prøvde V90 T8, vil vi tro at 30–35 kilometer er realistisk rekkevidde når det gjelder elektrisk kjøring. Det betyr at en god del av den daglige kjøringen kan skje billig og miljøvennlig for de som er flinke til å lade. Men skal du på langtur, må du regne med at forbruket spretter opp mellom 0,8 og 0,9 liter på mila. Og langt unna de oppgitte 0,21 literne.

Tor Mjaaland

Avgiftsfritak

I tillegg får du en stor og stilig stasjonsvogn fullstappet med Volvo-sikkerhet og med firehjulsdrift i plugin hybrid-utgave. Det er Volvo alene om å tilby så langt. Og firehjulsdrift elsker vi som kjent i Norge. I tillegg er staten fortsatt generøs når det gjelder ladbare hybrider og svært beskjeden når det gjelder avgifter. Om den politikken blir videreført for plugin hybrider med store fossile motorer, gjenstår å se.Et avgiftsfritak på nærmere 150.000 kroner er en hyggelig startgave for de mange som velger den ladbare utgaven av V90.

Tor Mjaaland

Freske fraspark

På den romslige berøringsskjermen velger du hvilket kjøremodus. I pure kjører du på elektrisk kraft, så lenge du ikke er alt for hard på gassfoten, da presenterer også bensinmotoren seg og bidrar sterkt til freske fraspark. I hybrid-modus velger bilen hvilken kombinasjon av motorene som er mest effektiv for deg og kombinerer mellom de to motorene, mens du i power bestiller full pakke og maksimal kraft. Morsomt, men selvsagt mindre økonomisk og miljøvennlig.

Bagasjeplass

Vi har tidligere kjørt V90-utgaven med dieselmotor. Og fikk en bilopplevelse i forhold til utgående V70-modell som imponerte. Og trodde i vår enfold at dieselutgaven kom til å bli bestselgeren i Norge. Men det var ett år før den ladbare hybriden entret banen. Og i forhold til en del konkurrenter, i suv-klassen, så har Volvo klart å beholde den gode bagasjeplassen i et bagasjerom som faktisk virker større enn de oppgitte 560 literne.

Tor Mjaaland

Om kjøretur og kjøreopplevelse blir å gjenta mye av det vi skrev da V90 ble lansert i dieselutgave. Innvendig er bilen blant de stiligste vi har sittet bak rattet i, kjøreturen blir silkemyk og nesten lydløs så lenge du kjører på strøm. Men også når bensinmotoren trør til må du anstrenge deg for å høre at fossilt drevne krefter bidrar.

Sikkerheten

«Volvo-sikkerheten» som ble tatt til nye høyder da V90 og S90 ble lansert, er verd å minne om også for denne bilen. Såkalt «large animal detection» som gjenkjenner større på dyr på fart ut i veibanen er for eksempel et system som mange vil sette pris på når de ferdes i områder med mye elg.

Et annet nytt system er «Slippery Road Alert» som skal samle inn informasjon fra bilen om temperatur, friksjon og veigrep og deretter samles i en egen «datasky» for så å kunne deles med andre biler ute på veien. Ingen tvil om at Volvo er på god vei mot «løftet» om at ingen skal bli alvorlig skadet eller drept i en ny Volvo etter 2020. Da V90 ble lansert, skrev vi at tyske premiumstasjonsvogner må passe seg. Med den ladbare hybriden har Volvo gitt tyskerne ytterligere utfordringer.