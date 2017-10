Politiet tror Las Vegas-skytteren fikk hjelp

– Han må ha fått hjelp på et tidspunkt. Kanskje han var helt eksepsjonell og jobbet ut alt dette alene, men det er vanskelig å tro. Det er bare å legge to og to sammen, sa sheriff Joseph Lombardo under en pressekonferanse onsdag kveld.

På spørsmål om det er funnet bevis for at Paddock planla å slippe levende fra angrepet i Las Vegas 1. oktober, svarte Lombardo ja. Han ønsket imidlertid ikke å gå nærmere inn på hvilke beviser det er snakk om.

Paddock leide også et hotellrom på Ogden Hotel i Las Vegas fra 22. til 25. september. Også der pågikk det da en musikkfestival, men det er uklart om 64-åringen opprinnelig planla å gjennomføre en massakre under denne.

58 mennesker ble drept da Paddock åpnet ild fra hotellrommet sitt i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino søndag kveld, før han deretter tok sitt eget liv.

489 mennesker ble såret i angrepet, og 317 av disse var onsdag utskrevet fra sykehuset.