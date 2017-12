– Jeg var den som ble syk, men det rammet en hel familie. Til slutt gikk det bare ikke.

Pia Lygre ser døtrene leke rundt seg i stuen hjemme på Hauglandshella på Askøy, intetanende om hvor nære de var å miste moren sin.

Det begynte en grytidlig augustmorgen i 2016. I ferd med å reise seg fra sengen for å ta opp babyen, ble tobarnsmoren overmannet av svimmelhet.

Redd for å miste den lille datteren i gulvet, ba hun samboeren løfte opp ungen. Hun ville legge barnet i en god ammestilling, men kroppen lystret ikke.

Ordene hun prøvde å få frem var utydelige. Ansiktet var skjevt.

Privat

– Synet mitt ble dårlig. Det svartnet, på en måte. Jeg tror jeg fikk panikk. Men jeg tenkte mest på barnet som lå og skrek, og ikke fikk puppen sin. At babyen måtte få mat.

Samboer Lars Petter Skarpenes ringte i all hast nødtelefonen og Pia Lygres far, men måtte selv bli igjen med ungene mens ambulansen raste av gårde til Haukeland universitetssykehus.

Der kom hun seg litt, og bildene som ble tatt så fine ut. Blodtrykksfall, trodde legene – helt til hun like etterpå ble dårlig igjen.

De hadde med en blodpropp i bevegelse å gjøre, og nå hastet alt. Før en time var gått, hadde medikamentell og kirurgisk behandling fjernet den livsfarlige proppen.

– Det var ekkelt å ligge der våken med mange mennesker rundt meg, og ikke vite hva som skjedde. Jeg var veldig redd.

Bård Bøe

At det var hjerneslag, skulle den daværende 29-åringen få vite etterpå. At det kunne gjøre henne til psykiatrisk pasient, sa ingen noe om.

– Nå kan jeg si at jeg har vært heldig. Men jeg var ikke så glad i ordet «heldig» da jeg lå på slagenheten på Haukeland.

Pia Lygre koster på seg et smil. Hun har fått det som hendte med henne da yngstedatteren var syv måneder litt på avstand. Men langt fra helt.

Bård Bøe

På sykehuset konstaterte hun at hele venstresiden var lam.

– Det var ikke noen hyggelig opplevelse da jeg skjønte at jeg ikke kunne gå. Jeg ble opptatt av å få bekreftelse på at dette skulle gå bra, forventet at dette skulle gå fint.

Men ingen kunne love henne at hun ville få førligheten tilbake, der hun satt i rullestolen.

– Det var vanskelig å akseptere. Traumatisk.

Samboeren, tømrermester av yrke, fryktet hva som kunne ligge foran dem.

– Jeg var livredd for at hun skulle komme hjem i rullestol. Jeg tenkte på ungene, og ... men under rehabiliteringen så jeg jo at hun stadig ble bedre. Hun har en sinnssyk stå på-vilje.

Privat

Tre uker varte oppholdet på Haukeland. Opplevelsen av å være pasient helt prisgitt andre mennesker var ny for Pia Lygre, som selv er sosionom.

– Å oppleve at du ikke kan gå selv, at du er avhengig av hjelp til å gå på toalettet og alt. Det var vanskelig.

Hun husker hvordan hun snakket med en sykepleier om hun noen gang kom til å klare å gå opp Stoltzekleiven igjen.

– For jeg visste jo ikke om jeg kom til å ha en lammet arm og en fot som ikke fungerte. Jeg ble motivert for å bli bra igjen – ikke 100 prosent bra igjen, men 120. Det var nok bra for den fysiske utviklingen min. Men det hjalp ikke den psykiske.

Etter slagenheten på Haukeland fulgte vel tre uker rehabilitering på Nordås. Resultatene kom fort. Det hjalp at hun var godt trent i utgangspunktet.

For Pia Lygre var skikkelig sprek, og hadde alltid mye på gang før hun ble syk. Trente og løp i skog og mark, var aktivitetsleder i Røde Kors, et ja-menneske som var glad i å sette i gang ting og ta ansvar i lokalmiljøet.

Åtte uker etter hjerneslaget ble hun friskmeldt. Lammelsene var borte. Hun begynte igjen i 20 prosentstillingen sin i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Røde Kors-jobben lot hun være.

Likevel – det handlet om å prøve å fortsette livet som det var før hjerneslaget.

Bård Bøe

– Men det var jo en flukt. Jeg hadde så mye angst etter det som skjedde, at jeg måtte holde meg i aktivitet hele tiden. Jeg fikk aldri hvile, fordi jeg var så redd for å få nye slag.

Armer og bein virket, men alt var forandret. Allerede under oppholdet på Nordås måtte hun avbryte helgepermisjoner hjemme etter få timer, fordi hun var redd.

– Inni meg var det bare storm. Hodet fikk seg en knekk. Jeg aksepterte ikke det som hadde skjedd. Jeg følte at livet hadde servert meg et synkehull.

Bård Bøe

I tillegg hadde hjerneslaget forårsaket fatigue – utmattelse. Kraftløsheten og redselen gjorde dagene og nettene tunge for både henne og samboeren.

– Jeg ble livredd av hver lille forandring eller symptom i kroppen – var det et nytt slag på gang? Jeg våknet ofte badet i svette etter mareritt.

Samboeren var også utkjørt. Sykmelding etterfulgte pappapermisjon.

– Det var tøft å se henne slik. Men jeg husker faktisk ikke så mye fra den tiden. Jeg var rimelig sliten.

Den lille familien var i farlig ubalanse, tross mye støtte fra familien på begge sider, som alle bor på Askøy.

Bård Bøe

Med henvisning fra Haukeland til psykiatrisk behandling, trodde paret at hun skulle få hjelp. Det ble avslått. Ny henvisning, nå fra rehabiliteringsklinikken på Nordås. Avslag igjen.

«Det anses som naturlig at det reageres slik», sto det i et av avslagene.

Hun skjønte, og skjønner fortsatt ikke hvorfor hun fikk avslag.

– At reaksjonene jeg hadde var naturlige, visste jo ikke jeg. Jeg skulle ønske noen kom inn tidlig og fortalte meg hva som var naturlig – sorg, depresjon, angst. Hvis det er så naturlig, er det vel naturlig å få hjelp, også da?

Fortvilet åpnet hun seg for helsesøsteren hun hadde kontakt med. Ved hennes innsats fikk Pia Lygre hjelpen hun ba om. 20. oktober i fjor ble hun innlagt på Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) på Straume.

Bård Bøe

– Oppholdet på DPS’en ble mitt lengste, mest krevende og viktigste behandlingsopphold. Det var med psyken jeg trengte mest hjelp. For Lars var det lett å hjelpe meg med de praktiske tingene, men å hjelpe meg med de usynlige hindringene som lå i hodet mitt, var verre.

Lars Petter Skarpenes slet med å fatte at noe så alvorlig hadde skjedd med samboeren hans.

– Jeg syntes alt var urettferdig. At hun skulle få hjerneslag – hun som trener og ikke har røkt, eller noe. Virkelig urettferdig.

– Når først en av oss skulle få slag, var det vel best at det ble meg – jeg hadde ikke vært en så tålmodig pårørende som deg, sier Pia Lygre, og ler mot samboeren.

Bård Bøe

Etter utskrivelsen fortsatte småbarnsmoren som dagpasient ved det psykiatriske senteret i tre måneder.

– Jeg skulle ønske jeg hadde fått den hjelpen alt ved akuttinnleggelsen, og at familien ble mer involvert. Jeg ønsket å bli innlagt for å få hjelp til å akseptere og takle det som hadde skjedd.

Pia Lygre ser at i enkelte tilfeller får folk psykiatrisk hjelp uten å måtte be om det.

– Ved mange alvorlige hendelser mobiliseres kriseteam. For oss er jo dette en krise i livet, som krever fagkompetanse. Man kan ikke forvente at en mann og en datter på tre år kan gi den hjelpen.

Bård Bøe

Et kurs for pårørende ble en lærerik opplevelse for samboeren. Også Pia Lygre ser nytten av å møte andre i samme båt. Men hun følte seg ikke helt hjemme i Norsk forening for slagrammede. De fleste der er mye eldre enn henne.

Sammen med to andre som har erfart hjerneslag i ung alder, Øyunn Hagen og Annette Nilsen, har hun derfor tatt initiativ til et nettverk for yngre slagrammede i bergensområdet.

Nå har foreningen «Ung og i slaget» eksistert siden i vår, og hatt flere uformelle treff på ulike spisesteder i byen. Det gjør godt å snakke med noen som vet hva dette handler om, synes Pia Lygre.

– De er blitt veldig flinke til å redde liv ved slag. Men det er ikke sikkert at det livet man får etter slaget er det samme som før.

Ingen kan se at det feiler Pia Lygre noe. Men hun blir fortsatt fort sliten. Og hun har blitt mer distré – glemmer å låse døren og slikt.

Lokal strandfotograf

Hun snakker varmt om hvordan samboeren har taklet situasjonen etter hjerneslaget.

– Lars ville støtte og beskytte meg da jeg ble syk, og samtidig ta vare på ungene. I meg fikk han et barn til, som hadde stort behov for å bli tatt vare på der og da. Han er helt fantastisk. Mange par som opplever noe sånt, går fra hverandre.

I oktober postet hun et feriebilde av seg og samboeren på Facebook. Inderlige blikk – et slikt bilde nyforelskede par legger ut.

«Dere – i tykt og tynt – kjærlighet» responderer en av vennene, med lilla hjerte til.

«Kjærlighet» svarer Pia Lygre, med rødt hjerte.

2. august, på dagen ett år etter hjerneslaget, fullførte Pia Lygre Stoltzekleiven 2017.