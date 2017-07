Femetasjes leilighetsbygg har kollapset utenfor Napoli

Åtte personer, inkludert to barn, er ikke gjort rede for etter at bygningen kollapset i kystbyen Torre Annunziata.

Bygningen skal være bebodd av to familier med totalt åtte personer, skriver Napoli Today. La Repubblica har snakket med brannvesenet som mener at ulykken skyldes at tredje og fjerde etasje kollapset rundt klokka 06.20 fredag morgen.

Rundt 70 mennesker deltar i redningsarbeidet, melder Corriere della Sera.

Vitner har fortalt til det italienske nyhetsbyrået ANSA at det ikke var noen eksplosjon før hendelsen. Et godstog passerte like ved bygningen rett før den kollapset. Brannmenn har tatt i bruk lange, uttrekkbare stiger for å kontrollere stabiliteten i en tilstøtende bygning i boligområdet. Redningsarbeidere fjerner murstein for hånd og sender det ut i bøtter.

To av etasjene skal ha vært tomme på grunn av oppussing, melder Lettera35.