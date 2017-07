Trump sparker stabssjef Reince Priebus

Trump la ut meldingen om endringene i staben i Det hvite hus på Twitter fredag.

– Jeg har gleden av å informere om at jeg nettopp har utnevnt general og minister John F. Kelly som stabssjef i Det hvite hus. Han er en stor amerikaner og en stor leder. John har også gjort en flott jobb i departementet for innenlands sikkerhet, skriver Trump i Twitter-meldingene.

Han takker videre Priebus for innsatsen.

– Vi har fått til mye sammen og jeg er stolt av ham, skriver Trump, uten å gå inn på årsaken til stabsendringen.

– En ære å tjene presidenten

Priebus takket fredag presidenten for muligheten i en offisiell uttalelse.

– Det har vært en stor ære å tjene presidenten og vårt land, sier Priebus.

Videre sier han at han vil fortsette å støtte presidenten og hans politikk. Han roste også etterfølgeren sin, og ønsket ham lykke til i den nye jobben.

Scaramucci langet ut mot Priebus

Det har i det siste vært antydet i amerikanske medier at Trump har vært frustrert over Priebus, og torsdag langet Trumps kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci ut mot stabssjefen og beskyldte ham blant annet for å stå bak en rekke lekkasjer av intern informasjon til pressen. Han omtalte Priebus som paranoid og schizofren.

Scaramucci fikk jobben til protester fra tidligere pressetalsmann Sean Spicer, som sluttet i protest, og Priebus.

Før valget var Priebus en sentral skikkelse i Det republikanske partiet, og var leder for Republikanernes nasjonalkomité.

John F. Kelly har bakgrunn fra det amerikanske marineinfanteriet.