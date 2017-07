Seks turister knivstukket på strand i Egypt

Knivstikkingen fant sted på et feriested i den populære badebyen Hurghada, ved Rødehavet.

Egyptiske myndigheter bekrefter at seks utenlandske turister er blitt knivstukket, ifølge nyhetsbyrået AP. Tre av ofrene er fra Serbia, to fra Ukraina og én fra Polen. Ofrene er sendt til et lokalt sykehus.

Ifølge NTB og egyptiske medier skal alle ofrene være kvinner.

Det er foreløpig ikke kjent hvilket hotell som er rammet. Gjerningsmannen svømte til feriestedet fra en offentlig strand i nærheten, melder Reuters.

Gjerningsmannen skal være pågrepet, og sitter nå i avhør hos politiet. Motivet er foreløpig ukjent.

Aftenposten har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som kan fortelle at de er i kontakt med ambassaden i Kairo for å kartlegge om noen nordmenn er berørt av angrepet.

– Er det mange norske turister i området?

– Vanligvis, men vi har ikke noen fullstendig oversikt over dette. Vi oppfordrer folk til å registrere seg på reiseregistrering.no, men mange velger å ikke gjøre det.

Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med reisende.

Om reiserådene vil bli endret, er det for tidlig å si noe om, ifølge UD.

Saken fortsetter etter kartet.

I januar i fjor ble tre turister i Hurghada angrepet av to gjerningsmenn med tilsynelatende IS-sympatier. Den gang var ofrene to svensker og én østerriker.

Hurghada er en populær badeby ved Rødehavet. Mange europeiske turoperatører frakter tusener av turister til byen, som regnes for å være rimelig trygg.

Angrepet skjedde bare noen timer etter at fem politimenn ble skutt og drept av islamister som åpnet ild mot bilen deres i Giza, like utenfor Kairo.

Aftenposten kommer med mer.