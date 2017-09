Cannabisrøykere reddet ned fra Englands høyeste fjell – klarte ikke å gå

De ruspåvirkede friskusene satte i gang en storstilt redningsaksjon ved det 978 meter høye fjellet Scafell Pike lørdag, ifølge Telegraph.

– Personer er fast på fjell etter å ha brukt cannabis. Fjellredningstjenesten, luftambulanse og ambulanse er sendt for å redde dem, skrev politiet i Cumbria i England på Twitter.

Det lokale politiet sier at de «ikke har ord» når de skal beskrive hendelsen – som heldigvis endte godt til slutt.

– Personer reddet etter å ha blitt ute av stand til å gå på grunn av cannabisbruk. Frivillige i fjellredningstjenesten satte seg selv i fare for å avverge skader, kunne politiet melde en stund senere.

Fjellredningstjenesten i Lake District, hvor fjellet ligger, sier at slike utrykninger er i ferd med å bli en vits.

På sosiale medier har mange nettbrukere kritisert turgåerne og noen har tatt til orde for at det bør innføres gebyrer for folk som må reddes under slike omstendigheter.