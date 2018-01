Frp-politiker Ulf Leirstein tar pause fra verv – innrømmer uakseptabel oppførsel

Leirstein har ifølge NRK sendt flere eposter til unge gutter som var aktive i FpU i Østfold. En av dem var 14 år gammel, og under seksuell lavalder.

NRK har kopier av flere eposter. I en av dem skal det være 44 hardpornografiske bilder, en annen inneholder 11 bilder.

Leirstein har selv lagt ut en melding om saken på Facebook.

– NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer, erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg, skriver Leirstein.

– Det var ikke meningen å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero, uttaler Leirstein videre.

– Nytt for meg

Partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier til NTB at opplysningene om Leirsteins upassende oppførsel er ny for ham.

– Informasjonen om saken er veldig fersk for oss. Vi fikk vite om det i går, via NRK, sier Limi.

Han beskriver Leirsteins beslutning om å ta en timeout og stille sine tillitsverv i bero som en klok avgjørelse fra stortingsrepresentanten i en utfordrende situasjon for partiet. Samtidig sier han at dette er en gammel sak og ikke en varslersak.

– Det beste hadde vært å få kontakt med vedkommende direkte for å få litt flere detaljer, understreker Frps parlamentariske leder, og sier samtidig at han ikke bestrider det som kan dokumenteres, som sms-er og eposter. Han var tirsdag kort i kontakt med Leirstein om saken

– Ekstremt ubehag

NRK har også snakket med gutten som var 14 år gammel da han mottok den omtalte eposten i 2012.

Han sier han følte et ekstremt ubehag, men turte ikke å gå videre med saken da på grunn av Leirsteins posisjon.

Strafferettsekspert Erling Husabø ved Universitetet i Bergen sier at spredning av pornografi til personer under 18 år er et brudd på pornografibestemmelsen i straffelovens § 317 og har en strafferamme på 3 års fengsel.