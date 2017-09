Tusener rømmer Florida før Irma treffer USA

USA: Irma kan potensielt bli den kraftigste orkanen som har truffet Florida i historisk tid. Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere.

– Se på størrelsen til denne stormen. Den er diger. Den er bredere enn hele delstaten vår, sa guvernør Rick Scott torsdag.

31.000 mennesker har allerede forlatt Florida Keys, øyene utenfor sørspissen av Florida.

Mange familier har pakket bilene sine og kjørt nordover for å komme seg unna områdene som kan bli rammet. Drivstoffmangel er allerede blitt et problem, og flere bensinstasjoner i storbyen Miami har vært nødt til å stenge.

Irma ble fredag nedgradert til kategori fire – kategorien for de nest kraftigste orkanene. Men vinden blåser fortsatt i 70 meter per sekund, og uværet har fortsatt kurs rett mot Miami.

Lange køer

Lange køer av biler har dannet seg utenfor bensinstasjonene i Miami som fortsatt er åpne.

Carmen Pardo forteller at hun og hennes seks år gamle datter kjørte rundt i byen i sju timer. Frenetisk lette hun etter en åpen bensinstasjon for å fylle tanken slik at de kunne evakuere.

– Det var galskap, sier Pardo.

Orkanen Irma har allerede satt flere rekorder på sin dødbringende ferd fra Atlanterhavet og inn blant øyene i Karibia. Den har forårsaket ekstreme vindstyrker på minst 82 meter per sekund over en lengre periode enn noe annet uvær som har vært målt med satellitt.

Flere mindre øyer i Karibia er fullstendig rasert, og til sammen er minst 13 mennesker omkommet. Det fryktes at dødstallet kommer til å stige.

Natt til fredag lokal tid traff uværet de britiske øyene Turks og Caicos, som ligger nord for Haiti. Kommunikasjonssystemene brøt sammen, og det er foreløpig uklart hvor store ødeleggelsene er på Turks og Caicos.

– Kan bli det dyreste

– Dette kan lett vise seg å bli det dyreste uværet i amerikansk historie. Og det sier en del når du tar i betraktning hva som skjedde for to uker siden, sa orkanforskeren Brian McNoldy torsdag

Texas og Louisiana ble for to uker siden rammet av orkanen Harvey, som forårsaket enorme nedbørsmengder og flom. Myndighetene i Texas har anslått at gjenoppbyggingen kan koste opptil 180 milliarder dollar – 1.400 milliarder kroner.

I Karibia har Irma rammet både fattige boligområder og eksklusive feriesteder hvor rike kjendiser pleier å tilbringe fritiden.

Barbuda og Saint Martin ble nærmest rasert, og her ligger store deler av bebyggelsen i ruiner. Hus ble blåst i stykker, og store skipskonteinere ble kastet rundt av vinden som om de var fyrstikkesker.

Fredag kom det meldinger om plyndring og væpnede gjenger i gatene på Saint Martin, som er delt mellom Frankrike og Nederland.

Gjemte seg i vinkjeller

Også på den franske øya St. Barts, hvor kjendiser som Beyoncé og Gwyneth Paltrow pleier å feriere, er ødeleggelsene store.

Milliardæren Richard Branson måtte søke tilflukt i en vinkjeller da orkanen raste innover hans private øy Necker.

Minst fire mennesker omkom på De amerikanske jomfruøyene – som på 1700-tallet utgjorde den dansk-norske slavekolonien Dansk Vestindia. På én av øyene, Saint Thomas, har fire politistasjoner, to brannstasjoner og ett sykehus fått store skader.

Puerto Rico ble ikke truffet direkte, men flere mennesker mistet likevel livet, og hundretusener mistet strømmen. I fattige Haiti ble tak blåst av hus langs kysten, selv om heller ikke haitierne ble rammet av de aller kraftigste orkanvindene.