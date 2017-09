Støre med ultimatum til KrF

– Jeg har i valgkampen blitt usikker på hva det egentlig er Knut Arild Hareide sier. Med hele sitt kroppsspråk, hele sitt engasjement, hele sitt verdisyn, advarer han mot denne regjeringen med Frp. Så ender han opp siste dagen med å si «det kan vi leve med», sier Støre til avisen.

Dersom det borgerlige flertallet ryker, og det heller ikke er flertall for en ny Ap/SV/Sp-regjering, vil Støre stille mistillitsforslag mot Erna Solberg for å tvinge vippepartier som Rødt og MDG til å velge side. Men KrF-leder Knut Arild Hareide har sagt at han ikke vil felle dagens regjering, selv om han har åpnet for å gjøre dette senere i perioden.

Men hvis Hareide stemmer imot Støres mistillitsforslag i høst, er det utelukket for Ap å ta KrF inn i varmen senere igjen, fastslår Ap-lederen.

– Da er det ikke aktuelt. Det sier seg selv. Da har de stemt imot et slikt alternativ. I starten av perioden. Hva de mener utover i perioden, det får de ta ansvar for selv, sier han.