Ingen etterforskning av Kristian Tonning Riise

– Politiets beslutning vil ikke påvirke den interne prosessen vi har i partiet knyttet til Tonning Riise og de varslene vi har mottatt om ham, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Etter det NTB får opplyst foreligger det 25 varsler mot flere personer i Unge Høyre og Høyre. Elleve av varslene gjelder Tonning Riise. Hendelsene det er varslet om, strekker seg over en periode på seks år.

Ingen etterforskning

Tonning Riise trakk seg som Unge Høyre-leder 10. januar. Han er anklaget for å ha hatt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Statsadvokaten ba for to uker siden politiet vurdere om anklagen skulle etterforskes. Det har politiet nå gjort.

Politiet har hatt kontakt med den nå 20 år gamle kvinnens advokat, som har gjort det klart at 20-åringen ikke ønsker å forklare seg for politiet.

– Hun er lettet og veldig glad for dette. Jeg synes påtalemyndigheten her har utvist et klokt skjønn, sier advokat Ellen Holager Andenæs til Aftenposten. Hun bistår den 20 år gamle kvinnen.

Registrerer

Det er etter det aktuelle politidistriktets vurdering ikke mulig å forklare grunnlaget for vedtaket uten å gå inn på sakens realiteter. Noen annen grunngivelse for vedtaket vil derfor ikke bli gitt, opplyser politiet.

29 år gamle Tonning Riise ble i høst valgt inn på Stortinget som representant for Hedmark Høyre.

– Han stilte seg positiv til at politiet skulle foreta en objektiv gjennomgang av saken. Han registrerer nå at politiet ikke har funnet rimelig grunn til å undersøke om det er skjedd noe straffbart, sier den tidligere Unge Høyre-lederens advokat Finn Krokeide til NTB.

Advokaten opplyser at Tonning Riise fremdeles er sykmeldt «inntil videre».