Trump får stryk for dårligere engelsk enn Solberg

– Engelsk er andrespråket til Norges statsminister Erna Solberg, men likevel snakker hun bedre engelsk enn USAs president, skriver Jeffrey Guterman på Twitter.

De to statslederne møttes for første gang på tomannshånd i Det hvite hus onsdag. Etter møtet holdt de to en pressekonferanse i Det ovale kontor. Ifølge nettstedet Bustle , reagerte flere på at Trumps språkkunnskaper ble stilt i skyggen av Solbergs.

– Det er virkelig deprimerende å se at den norske statsministeren har en bedre forståelse for det engelske språket enn det Trump selv har, skrev en twitterbruker.

– Den norske statsministeren har tre ganger så godt engelskspråk som den amerikanske presidenten. Og da er jeg sjenerøs, Donald Trump, skrev en annen.

Trumps formidlingsevne har lenge vært et tema. Ryktene har svirret om presidenten har vanskelig for å konsentrere seg, og det blir stadig påpekt at han ofte gjentar seg selv og at han nekter å lese bakgrunnsnotater.