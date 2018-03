Listhaug går av som justisminister: - Min oppgave å opptre voksent

OSLO: – Det viktigste for meg er Fremskrittspartiet, sa Sylvi Listhaug da hun møtte pressen tirsdag.

Listhaug kunngjorde at hun trekker seg som justis- og beredskapsminister klokken 8 tirsdag morgen. Samtidig gikk hun til frontalangrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre for det hun kaller en «heksejakt».

– Jonas Gahr Støre er ikke egnet til å være norsk statsminister, sa Sylvi Listhaug på pressekonferansen.

– Målet i valgkampen var å holde Støre vekk fra statsministers kontor, og det er fortsatt målet. Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge, sier hun.

– Jeg er glad Siv Jensen og resten av partiet støtter meg, men jeg vil ikke at Frp skal miste makt. Derfor går jeg av, sier Listhaug.

Politisk redaktør Vidar Udjus kommenterer: Hareide vant, Listhaug tapte

Solberg: - Har gjort en god jobb

Statsminister Erna Solberg møtte pressen klokken 09.15 tirsdag morgen.

Sylvi Listhaug ga beskjed til statsminister Erna Solberg om sin avgang allerede mandag kveld, sa statsministeren under pressemøtet tirsdag formiddag.

– Listhaug har gjort en god jobb i tre ministerposter. Hun satte i gang landbruksreformer som landbruksminister og hun strammet inn på innvandringspolitikken, og det har gjort at vi i dag har kontroll på flyktningstrømmen. Derfor kan vi i dag jobbe for bærekraftig integrering, sier Solberg.

Statsministeren mener vi bør lære av at ytterpunktene i debatten bidrar til å kneble debatten gjennom hets og sjikane.

– Listhaug er en hardtarbeidende politiker. Det har vært en belastende tid for henne, der hun har fått karakteristikker hun ikke fortjener, og som ikke hører hjemme i politikken.

Solberg (H) åpner for at Sylvi Listhaug (Frp) kan komme tilbake som minister i denne regjeringsperioden.

– Sylvi Listhaug er en hardtarbeidende politiker som setter preg på de sakene hun jobber med, og dette er ikke til hinder for henne å komme tilbake som statsråd senere i denne regjeringen, sier Solberg.

– En ren barnehage

Listhaug kaller norsk politikk for en «ren barnehage».

– Da er det min oppgave å opptre voksent, sier hun.

– Jeg er glad for at Siv og hele partiet var villig til å legge regjeringsdeltakelsen til side for å støtte meg som justisminister. Men jeg kan ikke tillate at min avgang åpner for at Frp mister makt og gjennomslag, skriver Listhaug i et innlegg som også blir postet på Facebook-sidene hennes.

Hun framholder at hun går av frivillig.

– Det har vært helt opp til meg selv om jeg skulle stå hele veien ut, eller om jeg skulle trekke meg, skriver Listhaug.

Statsminister Erna Solberg er ikke enig.

- Jeg vil ikke karakterisere norsk politikk som en barnehage, men jeg tror det er lurt av alle å puste med magen og gå tilbake og diskutere politikken, sier Solberg.

Støre: - Riktig avgjørelse

– Det er en riktig avgjørelse, men Sylvi Listhaugs kommentarer viser at hun ikke har forstått alvoret, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Å karakterisere norsk politikk som en barnehage er ikke en statsråd verdig, mener jeg, fortsetter han.

– Det hun rettet av anklager mot alle andre viser at hun ikke har tatt inn over seg hva dette handler om. Dette handler om et Facebook-innlegg som ble spredt vidt, som var usaklig og politisk potensielt farlig, sier Støre og kaller Listhaugs opptreden en forlengelse av Frps politiske linje med dobbeltkommunikasjon.

Les også: Støre drapstruet

– KrF uten ryggrad

Listhaug kalte KrF retningsløse og uten ryggrad på pressekonferansen tidligere tirsdag.

- Jeg tror vi skal klare å finne frem til et godt samarbeid med KrF fremover. Jeg ser ikke noen grunn til å karakterisere KrF på den måten Sylvi Listhaug gjør, sier statsministeren.

Den kontroversielle Frp-politikeren beskriver den siste uken som «helt surrealistisk» og en «heksejakt».

– Et facebookinnlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da mener jeg det er mitt ansvar å opptre voksent, framholder hun.

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges framtid, fortsetter hun.

Slik reagerer Agder-politikerne.

– Skal ikke gå stille i dørene

Listhaug sier helt vanlige mennesker den siste uken er blitt stemplet og hengt ut på det groveste, bare fordi de støttet henne og Frp. Samtidig slår hun fast at hun absolutt ikke vil tie stille fra sin nye posisjon som stortingsrepresentant.

– Når jeg nå går av lover jeg å ikke gå stille i dørene på Stortinget. Nå kommer jeg til å konsentrere meg hundre prosent om å fronte Frps politikk sammen med mine gode stortingskolleger, sier Listhaug.

Jensen: - Jeg er lei meg

Frps partileder Sylvi Listhaug er lei seg for at Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister.

«Jeg er lei meg for at Sylvi Listhaug har kommet til at hun har ønsket å trekke seg. Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister», skriver Jensen om partikollegaen på Facebook.

Jensen skriver videre at Sylvi Listhaug har hatt Frps støtte, og at Frp var klare for å gå ut av i regjering som svar til mistillitsforslaget mot Listhaug.

«Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi», skriver Frp-lederen.

Videre slår hun fast at Sylvi Listhaugs politiske karriere langt ifra er over.

«Den har bare så vidt startet. Arbeiderpartiet og KrF har ikke klart å fjerne Sylvi Listhaug, dere har gitt henne den beste starten på hennes videre karriere», skriver Jensen.

Lysbakken: – Listhaug er et maktmenneske, ikke et offer

SV-leder Audun Lysbakken mener det både var nødvendig og viktig at Sylvi Listhaug (Frp) gikk av som justisminister.

– Begrunnelsen Listhaug gir for å gå av, viser hvorfor mistillit var nødvendig. Med sin harde ordbruk bekrefter hun selv at det var en tom unnskyldning hun ga i Stortinget, sier Lysbakken.

Ifølge SV-lederen handler ikke denne saken om Listhaugs ytringsfrihet.

– Hun er et maktmenneske, ikke et offer. Hun er fri til å si hva hun vil, men når hun legitimerer ytterliggående konspirasjonsteorier, må hun få motstand, sier Lysbakken.

Saken oppdateres.