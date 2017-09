Hareide vil stille fem krav til Solberg

Hareide understreker at partiet har gått til valg på Erna Solberg som statsminister. Men hvis det ikke blir noen sentrum-høyre-regjering, vil KrF kjempe videre for å få gjennomslag for sine saker.

Dagbladet får opplyst at KrF kan trekke støtten til Høyre og Frp hvis de går inn for noen av disse fem sakene: Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, liberalisering av alkoholpolitikken, tidlig ultralyd, aktiv dødshjelp eller søndagsåpne butikker.

KrF gjorde et elendig valg, men får likevel en nøkkelrolle i Stortinget, ettersom Høyre/Frp-regjeringen er avhengig av partiets støtte for å få flertall.

– Vi ønsker en sentrum-høyre-regjering. Hvor aktuelt det er, vil samtalene vise. Vi har sagt nei til en firepartiregjering. Til det er avstanden for stor mellom de fire partiene, sier Hareide.

KrF ønsker ikke å støtte en regjering hvor Fremskrittspartiet er med og vil derfor gå inn i samtalene med et ønske om en annen regjering, varsler Hareide.

– Jeg ser at det kan være krevende å få til. Men vi går i samtaler, og da er det klart at vi kommer til å løfte fram det alternativet vi ønsker. Det er en naturlig del av de samtalene vi skal ha, sa han tirsdag.

Og hvis Hareide ikke får det som han ønsker, er planen klar:

– Da går vi i opposisjon, sier partilederen.

KrF hadde sentralstyremøte tirsdag, og skal også ha landsstyremøte.