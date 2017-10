Kvinne fant lommebok med 45.000 kroner i Skien

Teigen forteller til VG at hun fant lommeboken på veien.

– Jeg tenkte at jeg fikk finne en vekter inne på kjøpesenteret ved siden av, siden det var så langt til politistasjonen. Da vi i fellesskap sjekket innholdet, ble jeg helt skjelven, sier hun.

Teigen og vekteren leverte lommeboken til politiet. Like etter fikk hun en telefon.

– Jeg ble rørt. Politiet takket for at jeg hadde levert den inn og sa at det slettes ikke er alle som ville gjort det, og at eieren var overlykkelig. Jeg tror de fleste ville gjort som meg, jeg skjønner ikke at dette er noe å gjøre noe nummer ut av. Jeg angrer ikke – jeg ville gjort det samme igjen, fortsetter hun.

Politiet hyllet også Teigen i en Twitter-melding.

– Det finnes ærlige mennesker. Eieren var kjempeglad og den ærlige finneren fikk sin fortjente takk, skrev politiet.

Teigen sier hun fikk rundt 4.000 kroner i finnerlønn. Pengene ble brukt på kafébesøk lørdag, i tillegg skal hun kjøpe en ny vifteovn til vinteren.