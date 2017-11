Verdenssamfunnet advarer mot uro i Zimbabwe

President Robert Mugabe ble pågrepet av militæret og satt i husarrest onsdag. Dermed later det til at presidenten mister makten i landet han har styrt med jernhånd siden det ble uavhengig fra kolonimakten Storbritannia i 1980.

Militæret har tatt over Mugabes kontorer, nasjonalforsamlingen, flyplassen og rikskringkasteren, men nekter for at det er utført et militærkupp.

Oppfordrer til fredelig løsning

Militærets handlinger har ikke gått upåaktet hen, verken blant Zimbabwes naboland eller de internasjonale organisasjonene.

– Dette er åpenbart soldater som prøver å ta kontroll ved hjelp av makt, sier Den afrikanske unions leder Alpha Conde, som også er president i Guinea.

Unionen sier i en uttalelse at de ser med bekymring på hvordan krisen har utfoldet seg, og de understreker sin støtte til «de rettslige institusjonene» i Zimbabwe.

Den sørafrikanske presidenten Jacob Zuma har vært i kontakt med Mugabe og melder at presidenten har det greit, alt tatt i betraktning. Zuma har advart militæret i Zimbabwe mot å gjøre «ukonstitusjonelle endringer i regjeringen».

Også EU, FN, USA, Storbritannia og flere andre stater har uttrykt uro over utviklingen. Det norske utenriksdepartementet har i likhet med mange andre stater advart nordmenn i Zimbabwe om situasjonen og oppfordret dem til å være varsomme.

– Kriminelle

Militæret har på sin side forsikret om at det er «kriminelle» i Mugabes krets, ikke Mugabe selv, som er målet for operasjonen. Generalmajor Sibusiso Moyo ba samtidig sikkerhetsstyrkene om å samarbeide «for landets beste» og advarte om at enhver provokasjon vil bli møtt med en «passende reaksjon».

Militærets inngripen handler etter alt å dømme om hvem som skal overta makten etter Mugabe: Mugabes kone Grace eller Emmerson Mnangagwa, som flyktet fra landet etter at han ble avsatt som visepresident av Mugabe i forrige uke.

Både BBC og Sky News siterer ikke navngitte kilder som sier at kona Grace Mugabe (52) har forlatt landet. En opposisjonspolitiker har opplyst at hun har flyktet til Namibia. Det er imidlertid ikke bekreftet.

Den Afrikanske unions kommisjonsleder Moussa Faki Mahamat fortalte pressen i Washington at Mugabe og hans kone er i trygghet i Zimbabwe.

Rolig i Harare

Onsdag ettermiddag synes hverdagen for innbyggerne i Harare å være lite preget av at presidenten sitter i husarrest og at militæret har blokkert flere at statens viktige institusjoner.

Mugabe har til dels vært upopulær i befolkningen på grunn av anklager om valgfusk, menneskerettighetsbrudd og for å ha kjørt landets økonomi i grøfta.

– Jeg vet fortsatt ikke hva det er som foregår, men så lang er det positivt. Jeg håper den som tar over, ordner opp i økonomien, sier Felix Tsanganyiso, som selger teletjenester i Harare.

Den 65 år gamle husmoren Keresnzia Moyo er enig i at befolkningen trenger en ny start.

– Det er godt at dette skjer på toppen og ikke påvirker oss vanlige innbyggere. Folk kunne ha drept hverandre.

– Ublodig overgang

Mugabes pågripelse er også omtalt på regjeringspartiets Twitter-konto. Beskrivelsene av nattens hendelser er i tråd med militærets versjon.

– Det var ikke noe kupp, bare en ublodig overgang der korrupte og uærlige personer ble pågrepet, og en eldre mann som er blitt utnyttet av sin kone, ble pågrepet, heter det i en av flere Twitter-meldinger fra ZANU-PF onsdag morgen. Det er imidlertid ikke kjent hvem som har kontroll over Twitter-kontoen.

Det er også blitt meldt at landets finansminister Ignatius Chombo er blant flere pågrepne, men dette er ikke bekreftet.