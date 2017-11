Militæret i Zimbabwe har satt Mugabe i husarrest – kona kan ha forlatt landet

Situasjonen i Zimbabwe var onsdag fortsatt uavklart etter at militæret kunngjorde at det har aksjonert mot «kriminelle» i Mugabes krets og pågrepet den 93 år gamle presidenten og hans familie.

Sør-Afrikas president Jacob Zuma sier han har hatt en telefonsamtale med Mugabe, som sitter innesperret i sitt eget hjem, men som ellers har opplyst at han har det bra.

Både BBC og Sky News siterer ikke navngitte kilder som sier at kona Grace Mugabe (52) har forlatt landet. En opposisjonspolitiker har opplyst at hun har flyktet til Namibia. Det er imidlertid ikke bekreftet.

Zuma uttrykker stor bekymring for situasjonen og sender to av sine ministre til Zimbabwe for å snakke med Mugabe og militære ledere. Zuma gjør dette i kraft av sin stilling som leder for Samarbeidsorganet for det sørlige Afrika (SADC).

Også EU er urolig, og unionen ba onsdag alle parter innlede dialog og opprettholde borgernes grunnleggende rettigheter.

Ligner på kupp

Selv om militæret avviser at det er snakk om et kupp, bærer situasjonen alle tegn på at det er det er. Militærets inngripen handler etter alt å dømme om hvem som skal overta makten etter Mugabe: Mugabes kone Grace eller Emmerson Mnangagwa, som flyktet fra landet etter at han ble avsatt som visepresident av Mugabe i forrige uke.

– Jeg tror militæret har grepet inn for å sikre at arvefølgen etter Mugabe er etter deres interesser, sier seniorforsker og tidligere forskningsdirektør ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, Henning Melber, til VG.

– Det har pågått en maktkamp i Zimbabwe i årevis, konstaterer Melber.

Soldater og pansrede kjøretøy ble onsdag morgen utplassert blant annet ved nasjonalforsamlingen, kontorene til regjeringspartiet ZANU-PF og TV-huset i Harare etter at det i løpet av natten ble det meldt om både skyting ved Mugabes bolig og eksplosjoner.

Øyenvitner forteller at situasjonen er rolig, men hva som vil skje videre er høyst uklart. Landets organisasjon for krigsveteraner krevde onsdag at Mugabe blir gjeninnsatt både som president og leder for regjeringspartiet.

– Kriminelle

Militæret har på sin side forsikret om at det er «kriminelle» i Mugabes krets, ikke Mugabe selv, som er målet for operasjonen. I en TV-tale natt til onsdag lovet en talsmann at situasjonen skal bringes tilbake til normalen så snart oppdraget er utført.

– Vi ønsker å forsikre nasjonen om at hans eksellense presidenten og hans familie er i god behold og at deres sikkerhet er garantert, sa generalmajor Sibusiso Moyo, som avviste kategorisk at militæret har kuppet makten.

Han ba samtidig sikkerhetsstyrkene om å samarbeide «for landets beste» og advarte om at enhver provokasjon vil bli møtt med en «passende reaksjon».

Rolig i Harare

Også på regjeringspartiets Twitter-konto blir det meldt at Mugabe er pågrepet. Beskrivelsene av nattens hendelser er i tråd med militærets versjon.

– Det var ikke noe kupp, bare en ublodig overgang der korrupte og uærlige personer ble pågrepet, og en eldre mann som er blitt utnyttet av sin kone, ble pågrepet, heter det i en av flere Twitter-meldinger fra ZANU-PF onsdag morgen. Det er imidlertid ikke kjent hvem som har kontroll over Twitter-kontoen.

Det er også blitt meldt at landets finansminister Ignatius Chombo er blant flere pågrepne, men dette er ikke bekreftet.

Mugabe har hatt makten i Zimbabwe siden landet ble uavhengig fra kolonimakten Storbritannia i 1980.