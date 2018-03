Amerikansk ståltoll skal tre i kraft innen 15 dager

Tollsatser på stål og aluminium er nødvendig for å håndtere aggressiv utenrikshandel som utgjør et angrep på USA, mener president Donald Trump.

Trump signerte torsdag ordren som gjør at det om 15 dager blir innført toll på importert stål og aluminium fra USAs handelspartnere, med unntak av Mexico og Canada.

– Det dreier seg ikke om et valg, det er helt nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump.

For stål blir tollsatsen 25 prosent, mens den blir 10 prosent for aluminium.

Kunngjøringen torsdag kom mens det har pågått en intens lobbyvirksomhet i Washington for å dempe konsekvensene av tollen.

EU har reagert kraftig og gjort det klart at de er klar til å slå tilbake med en lang liste over amerikanske varer som kan bli ilagt toll. Den inneholder blant annet motorsykler, yachter, T-skjorter, jeans, sminke, sigaretter, appelsinjus, tranebær, bourbon og peanøttsmør.

Presidentens handelsrådgiver Peter Navarro har uttalt at tollsatsene kan tre i kraft i løpet av 15 til 30 dager. Men kilder i Det hvite hus sa så sent som torsdag at detaljene i Trumps plan fortsatt ikke er på plass, og det er uklart når tollregimet skal tre i kraft.