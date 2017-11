De første F-35-flyene har landet på Ørland

Flyenes ankomst til Norge er en milepæl i anskaffelsen, som er det største enkeltprosjektet Forsvaret noensinne har gjennomført, ifølge kampflysjef Morten Klever.

− Dette er historisk. Flyenes ankomst viser at vi er i rute med kampflyanskaffelsen. Vi leverer på tid, kostnad og ytelse. I dag er vi både stolte og glade, sier generalmajor Klever.

− Å motta kampflyene i Norge er en viktig milepæl for norsk forsvarsevne, understreker han, og legger til at Forsvaret er innenfor kostnadsrammen og tidsplanen for anskaffelsen.

Forsinket

De tre norske kampflyene tok av fra Fort Worth i den amerikanske delstaten Texas klokken 6.35 norsk tid fredag. Kampflyene landet på Ørland på kysten av Trøndelag klokken 15.57 norsk tid.

Den opprinnelige planen var at de tre flyene skulle lande torsdag ettermiddag, men flygingen ble utsatt i ett drøyt døgn.

Overtakelsesseremonien for flyene holdes fredag 10. november. Da vil blant annet forsvarssjefen og forsvarsministeren være til stede på Ørland.

Etter at de tre første flyene er på plass på norsk jord, er planen at det skal leveres seks fly i året fram til 2024 – tre på våren og tre på høsten.

Seks fly i året

F-16 skal fases ut fra 2019, og samme år overtar F-35 de første operative oppgavene fra dagens norske kampfly. Målet er å utstyre F-35-fly med våpen innen 2019, og da skal flyene være delvis kampklare. Først i 2025 skal de nye kampflyene være fullt ut operative med hele våpenarsenalet.

Anskaffelsen av nye kampfly har pågått i snart ti år, og det har vært bred politisk oppslutning om prosjektet. SV har imidlertid tatt til orde for å anskaffe færre kampfly for å spare noen av milliardene, mens Venstre har foreslått å fastholde bestillingen av de første 28 flyene, men faseforskyve de 18 neste flyene fem år fram i tid.

Forventet kostnad for anskaffelsen, basert på en valutakurs på 8,44, er på 81,3 milliarder 2018-kroner. Levetidskostnadene er beregnet til over 270 milliarder, inkludert anskaffelseskostnadene.