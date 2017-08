Politiet: Gjerningsmennene planla større terrorangrep i Barcelona

Talsmann Josep Lluis Trapero i politiet i Catalonia sa på en pressekonferanse fredag ettermiddag at de mistenker at de to angrepene i Barcelona og Cambrils kan kobles til en eksplosjon i byen Alcanar onsdag.

– Gjerningspersonene planla ett eller flere angrep Barcelona. En eksplosjon i Alcanar satte en stopper for dette, ettersom de da ikke lenger hadde det de trengte til å gjennomføre angrep på en enda større skala, sier Trapero.

Én person ble drept i eksplosjonen, som først ble antatt å være forårsaket av en gasslekkasje. Ifølge Trapero ble de antatte gjerningspersonene nødt til å gjennomførte mer «begrensede» angrep.

Totalt er 126 personer bekreftet såret i de to angrepene, skriver nødetatene i Catalonia på Twitter. Tilstanden beskrives som kritisk for 17 som ble såret i Barcelona. 14 personer er bekreftet drept, 13 av dem i Barcelona og én i Cambrils.

Kjørte inn i folkemengde

Ved 17-tiden torsdag kjørte en varebil inn i en menneskemengde på La Rambla i Barcelona. Fredag fortsetter søket etter føreren av varebilen. Han er ifølge Trapero ikke identifisert, men spanske medier har navngitt ham som en 17 år gammel gutt av marokkansk opprinnelse.

Åtte timer etter angrepet i Barcelona kjørte en bil inn i en folkemengde i havnebyen Cambrils. Fem antatte gjerningsmenn ble skutt og drept av politiet, som mener de to angrepene henger sammen.

De mistenkte hadde en øks og kniver i bilen, og de var iført falske bombevester. Før de ble skutt, ble en person på stedet knivstukket i ansiktet, skriver politiet i Catalonia på Twitter.

Fredag kveld siterte avisa El Pais politikilder som hevder at føreren av varebilen i Barcelona er blant de drepte i Cambrils.

Tidligere på dagen sa polititalsmann Josep Lluis Trapero at etterforskningen så langt tydet på at føreren av varebilen i Barcelona kunne være blant de drepte i havnebyen. Han understreket imidlertid at de foreløpig ikke hadde konkrete bevis for det.

Pågrepet

Fire personer er pågrepet i forbindelse med de to angrepene. Tre av dem er marokkanere, mens den fjerde er spanjol. Etter hva politiet vet, har ingen av dem tidligere vært involvert i terrorrelaterte hendelser. Tre av dem ble pågrepet i byen Ripoll, 10 mil fra Barcelona.

– Vi snakker ikke om en gruppe bestående av en eller to personer, men flere, sa Catalonias innenriksminister Jouaquin Forn til radiokanalen Onda Cero.

Politiet har gått ut med bilder av fire personer som er etterlyst i forbindelse med angrepene. Ifølge dokumenter El Pais har sett, skal de fire være marokkanere mellom 17 og 24 år. En av dem er 17-åringen mistenkt for å ha kjørt varebilen. Avisa skrev senere at politiet nå leter etter tre menn mellom 20 og 24 år.

Gjenåpnet

Fredag formiddag ble Barcelonas berømte bulevard La Rambla gjenåpnet, men det er fortsatt mye politi i gatene og streng overvåking av biler og fotgjengere.

Flere tusen mennesker hadde møtt fram på Placa de Catalunya, der angrepet startet, da ofrene ble minnet med ett minutts stillhet klokken 12. Både kong Felipe og statsminister Mariano Rajoy deltok.

De oppmøtte brøt ut i spontan applaus etter at minuttet var over, og flere av dem ropte «Jeg er ikke redd!».

På en pressekonferanse kort tid senere omtalte Rajoy terrorbekjempelse som en global kamp.

– Disse angrepene er ikke bare mot oss, men mot alle landene som forsvarer frihet og demokrati, sa Rajoy.