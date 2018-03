Livestudio: Sylvi Listhaug trakk seg få timer før stortingsmøtet

Tirsdag morgen varslet Sylvi Listhaug selv på Facebook at hun trekker seg.

Det blir pressekonferanse om Sylvi Listhaugs avgang hos Justisdepartementet kl. 08.30.

Tirsdag skulle Stortinget behandle Rødts mistillitsforslag mot justis-, beredskaps- og innvandringsministeren. En samlet opposisjon hadde i forkant erklært at de ikke hadde tillit til henne som minister.

Men klokken 08 kom hun Stortinget i forkjøpet. Hun la ut en melding på Facebook om at hun frivillig trekker seg som minister.

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt», skriver hun i innlegget.

Bakgrunnen for saken er at Listhaug i en Facebook-post anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Posten ble lagt ut etter at opposisjonen stemte ned et lovforslag om å åpne for å frata norske fremmedkrigere passet uten å måtte gå veien om en domstol.

Vi følger oppdaterer fortløpende her: