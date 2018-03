KrFs ledertrio samlet før skjebnemøte

– Pågangen har vært stor gjennom helgen, sier Hareide til NTB. Han bekrefter at han gjennom helgen har hatt kontakt med statsminister Erna Solberg (H).

Klokken 12 vil KrF-lederen holde en åpen innledning for partiets landsstyre som samles på Stortinget. Deretter vil møtet bli lukket for pressen. Men allerede rett før klokken 9.15 møtte han sine to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad for å diskutere spørsmålet som kan felle regjeringen.

Presset på partiets åtte stortingsrepresentanter er formidabelt.

– Det strømmer på med eposter og henvendelser i alle kanaler, men langt ifra alle kommer fra partimedlemmer, sier KrFs kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy til NTB. Han sier kravene stilles i begge retninger.

Samtlige opposisjonspartiet med unntak av KrF har sagt at de vil stemme for mistillitsforslaget fra Rødt mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) når det kommer til behandling tirsdag. KrF er på vippen, og det er partiets stortingsgruppe som i realiteten avgjør saken.

Rådet fra landsstyret til stortingsgruppa vil veie tungt, men det kan være så åpent formulert at KrFs svar på statsminister Erna Solbergs eventuelle kabinettsspørsmål, først vil komme under debatten tirsdag.