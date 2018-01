Historisk svakt for Ap – så vidt over 20-tallet i ny meningsmåling

Oppslutningen i januarmålingen er 7,3 prosentpoeng svakere enn det Ap fikk i høstens stortingsvalg, som var Arbeiderpartiets svakeste siden krigen. På sitt sterkeste under partileder Jonas Gahr Støre har Ap vært på 40-tallet på målingene.

– Dette er ikke en måling vi er fornøyd med eller ønsker oss, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NRK.

Hun viser til at Ap har vært i en «ganske krevende situasjon» de siste ukene, men at hun forventer økt velgerengasjement når partiet kommer i gang med mer politisk arbeid.

Nettstedet Poll of polls har ifølge NRK kun notert seks enkeltnoteringer for Ap under 24-tallet siden de begynte å samle alle meningsmålinger i 2008. Ingen enkeltmålinger har vært svakere enn 22 prosent for Ap.

Dersom NRKs måling hadde vært valg, ville den borgerlige blokken med Høyre, Frp, Venstre og KrF fått til sammen 91 mandater på Stortinget, seks mer enn det som trengs for å sikre flertall.

De øvrige partiene får følgende oppslutning – med endring fra desembermålingen i parentes: Høyre 28,7 (+1,9), Frp 14,9 (+0,2), Sp 12,2 (+1,0), SV 8,3 (+1,2), KrF 4,6 (uendret), Venstre 3,6 (-0,3), Rødt 2,9 (+1,2), MDG 2,7 (-0,3), andre 2 (+0,8).