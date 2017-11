Ingen konklusjon i Tina-saken før jul

Da det ble klart at Cold Case-gruppen ville gjennomgå Tina-saken, gjorde gruppens leder, politiinspektør Espen Erdal, det klart at pårørende ikke måtte få urealistiske forventninger.

- Vi har oddsen mot oss, sa Erdal den gangen.

Etter planen skulle en gjenopptakelses-avgjørelse foreligge før jul. Nå får Aftenbladet bekreftet av Kripos at dette ikke vil skje før i løpet av første kvartal 2018.

Fakta: Cold Case-enheten Oppgave: Bistå politidistriktene i etterforskningen av alvorlige uoppklarte saker som enten er avsluttet, eller der etterforskningen er trappet betydelig ned. Mål: Bidra til at uløste saker blir oppklart. Hvem: Egen enhet i Kripos. Åtte medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Drapsetterforskere, politiadvokat, krimteknikere, krimanalytikere og psykolog. Satsing: Ved årsskiftet 2016–2017 ble ytterligere tre medarbeidere bli tilknyttet gruppen. Tina-saken: Cold case-enheten begynte etterforskningen ved 2016–2017. 5 medarbeidere jobber med den 17 år gamle drapssaken.

– Mulig å gjøre noe

Tina Jørgensen ble sist observert natt til 24. september i 2000 i Stavanger sentrum, og ble funnet drept 27. oktober i en kum ved Bore kirke. Til tross for omfattende etterforskning er saken fortsatt uoppklart.

Jonas Haarr Friestad

Politiinspektør Erdal sier til Aftenbladet at Kripos vil levere rapport med sine anbefalinger til Sør-Vest politidistrikt i løpet av første kvartal 2018.

– Hva er grunnen til at avgjørelsen utsettes?

– Vi startet arbeidet med en ambisjon om å være ferdig med vår gjennomgang innen utgangen av 2017. Arbeidet med å gjennomgå og analysere det svært omfattende etterforskningsmaterialet har imidlertid vist seg å være enda mer tidkrevende enn først antatt, og rapporten blir derfor ferdig noe senere enn først antatt, sier Erdal.

– Har den nylig utgitte boka om Tina-saken, «Da Tina ble drept», på noen måte hatt innvirkning på Cold Case sitt arbeid i denne saken?

– Vårt arbeid gjennomføres upåvirket av nevnte bok. Alt som skrives om saken blir imidlertid gjennomgått og vurdert med henblikk på om det tilfører saken ny, relevant informasjon, svarer Cold Case-lederen.

Da det i oktober 2016 ble klart at gruppen for uoppklarte saker skulle gjennomgå Tina-saken, påpekte Erdal at saken allerede er grundig etterforsket.

- Men selv om alt har vært prøvd uten resultater, tror vi det skal være mulig å gjøre noe, sa Erdal under en pressekonferanse i midten av oktober 2016.

Ny bok

I september i år kom den kritikerroste boka «Da Tina ble drept». Forfatter Erlend Frafjord håper at boka kan bidra til svar i den uløste drapssaken.

Da Aftenbladet intervjuet Frafjord om boka, la forfatteren ikke skjul på at han mener at etterforskningen av Tina-saken bør gjenopptas.

– Det bør den absolutt. Jeg mener boka klart dokumenterer hvorfor saken bør gjenopptas. Det er ikke uten grunn at den gis ut nå, sa Frafjord den gangen.

Når det nå er klart at en avgjørelse fra Kripos lar vente på seg, sier han følgende:

– Jeg er ikke overrasket over at avgjørelsen drar ut. Det er et veldig omfattende materiale å jobbe seg gjennom, og med mange løse tråder, sier forfatteren.