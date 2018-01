Venstre avviser enighet om ny regjering

Venstre-kilder forteller Aftenbladet at NRK fredag formiddag har kommet til forhastede konklusjoner.

NRK erfarer at det er kommet til enighet om en politisk plattform mellom Høyre, Frp og Venstre, at partiene er klare til å presentere plattformen, men at godkjenning gjenstår i de respektive partienes organisasjoner.

Aftenbladet får opplyst at landsstyreinnkallingen som NRK omtaler, fortsatt er å betrakte som en stand-by-instruks.

Fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland hadde ikke fått noen konkret innkalling om tid, sted, dagsorden eller praktisk informasjon da Aftenbladet var i kontakt med ham både før og etter meldingene fra NRK kom.

Likevel reiser Lunde sammen med Per A. Thorbjørnsen (V), som er møtende vara til sentralstyret i Venstre, til Oslo lørdag ettermiddag.

Pressesjef Jan-Christian Kolstø, som også er pressekontakt for Venstre-leder Trine Skei Grande, opplyser at forhandlinger fremdeles pågår og at det fremdeles gjenstår å avklare «en del vanskelige punkter».

– Det er stortingsgruppen som endelig skal avklare dette etter at landsstyret er blitt konsultert.

– Gjenstår det vanskeligste politisk?

– Det gjenstår en del vanskelige punkter, sier Kolstø.

Pressesjefen avviser at det er sendt en innkalling.

– Det er gitt et varsel om at de må kunne møte på kort varsel, sier pressesjefen, som ikke er konkret på hvor og når.

NRK: Enighet, men ikke sikkert...

NRK skriver at landsstyret rundt klokken 10 fredag ble kalt inn til et landsstyremøte i området rundt Jeløya i Moss. Samtidig som NRK melder om enighet, skriver kanalen også at det ikke er sikkert at det foreligger en plattform, og at planen er at partilederne innen søndag vil være klare med et forslag til regjeringserklæring.

En intern Venstre-melding på Facebook lyder ifølge en kilde slik:

«Ser NRK har en overskrift om at partilederne er enige om å danne regjering. NRK er for raskt ute med sine konklusjoner, og forhandlingene pågår fortsatt."

– NRK har kommet til forhastede konklusjoner. Det forhandles fremdeles, og det er ikke kommet til noe enighet. Innkallingen er en stand-by-melding, fordi det fortsatt gjenstår å lande politikk, sier en Venstre-kilde.

– Jeg regner med at det blir et møte, men detaljene rundt er ikke klare. I praksis er dette stand-by-instruks, sier kilden.

Kandidaten Iselin Nybø

Stortingsrepresentant og fylkesleder i Rogaland Frp, Roy Steffensen, opplyser at landsstyret og stortingsgruppen som observatører er bedt om å kunne komme seg til Moss-området til et mulig møte klokken 11:00 søndag.

– Siden Venstre allerede har bekreftet innkalling til et landsstyremøte søndag, så kan jeg bekrefte at vi er kalt inn til et møte klokken 11, selv om tidspunktet fort kan endres, sier han.

– Dette er et utvidet landsstyremøte der hele stortingsgruppen deltar som observatører, presiserer Steffensen.

– Tyder alt på at Venstre nå går inn i regjering?

– Det kommer helt an på innholdet i regjeringsplattformen. Først og fremst er det politikken som vil være avgjørende for landsstyremøtet i Frp, sier han.

Det er ventet at statsrådkabalen blir et tema i neste uke.

Iselin Nybø (V) regnes som en het kandidat til å bli enten statssekretær eller statsråd.

– Hvis vi ender opp med de tre partiene, regner jeg med at partiene setter seg ned og løser personkabalen, sier Steffensen.