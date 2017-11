KrF sørger for flertall for reversering av små tvangskommuner

KrF har bestemt seg. Partiet sier ja til at Leka og Bindal, som ble tvangssammenslått sammen med Vikna og Nærøy av stortingsflertallet før valget, kan få fortsette som selvstendige kommuner.

Det bekrefter kommunalpolitisk talsperson i KrF, Torhild Brandsdal, overfor Aftenposten.

Dermed er det flertall i Stortinget for at disse to småkommunene slipper tvangssammenslåing.

I alt 15 kommuner ble tvangssammenslått av Stortinget 8. juni i år. Men det er likevel bare Leka og Bindal som får muligheten til å be om reversering.

En oversikt Aftenposten laget rett før høstens valg, viste også at det var kun Leka og Bindal – av de 15 tvangskommunene – som var helt sikre på at de ville be om reversering hvis de fikk muligheten til det etter valget.

Stortingets vedtak fra 8. juni blir dermed opphevet når det gjelder tvangssammenslåingen av disse to kommunene. De andre tvangsvedtakene består.

Også Nye Sandnes kan omgjøres

Samtidig åpner KrF for at Nye Sandnes – sammenslåing av Sandnes og Forsand – som ikke var en tvangssammenslåing også kan omgjøres.

I Forsand er det nemlig blitt et politisk flertall mot den frivillige sammenslåingen etter at Stortinget fattet sitt vedtak i juni.

Fakta: Regjeringens kommunereform Stortinget vedtok 8. juni å redusere antall kommuner fra 428 til 354 kommuner, fra 1. januar 2020. 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Samtidig ble 15 kommuner slått sammen med tvang. Reformen har vært omstridt og ble vedtatt med knappest mulig flertall (Høyre, Frp og Venstre). KrF støttet kommunereformen, men gikk imot tvangssammenslåingene. Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.

Nytt stortingsflertall

Bakgrunnen for at alt dette kan skje er at stortingsflertallet – Høyre, Frp og Venstre – bak tvangsvedtakene i Regjeringens kommunereform i forrige periode forsvant ved valget 11. september.

Sp, og senere Ap, gikk til valg på å love at tvangskommunene kunne få opphevet sammenslåingen – hvis det ble rødgrønn regjering.

Det ble det som kjent ikke, men i det nye Stortinget er det flertall mot å bruke tvang: De rødgrønne partiene pluss KrF.

Det har likevel vært knyttet spenning til om det nye «anti-tvang-flertallet» ville bruke flertallet til å oppheve stortingsvedtaket av 8. juni i år.

Delvis Sp-gjennomslag

Anledningen bød seg da Sp-leder Trygve Slagsvold i oktober fremmet et lovforslag som åpnet for at tvangskommuner som ønsker reversering skulle få lov til det. Vedum håpet å få KrF med seg til å stemme mot Høyre, Frp og Venstre. Det har Sp lykkes med, men bare for 2 av de 15 tvangskommunene.

Stortinget vil dermed instruere Regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om å legge til rette for at de to kommunene slipper å bli tvangssammenslått.

Må formelt søke

Rent formelt må Leka og Bindal be om omgjøring av tvangsvedtaket og så må et flertall i stortingssalen si ja. Både Leka og Bindal har tidligere vært helt tydelige på at de vil be om reversering.

Ap, SV og Rødt har tidligere gjort det klart at de vil støtte Sps reverseringsforslag