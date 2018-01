Trump: En ære å ha statsminister Solberg på besøk

– Det er en stor ære å ha statsminister Solberg fra Norge på besøk, hun har akkurat gjort et godt valg og går løs på minst fire nye år, sa Trump til pressen inne i Det ovale kontor.

Trump tok imot Solberg med et godt håndtrykk, og samtalen mellom de to løp lett og uanstrengt.

– Hun er svært respektert i hjemlandet, svært godt likt i hjemlandet, vi driver mye handel med Norge og jeg vet at dere akkurat har kjøpt mer militært utstyr i form av F-35 og annet utstyr. Jeg gratulerer dere med å ha valgt verdens beste utstyr.

– Norge er en god kunde, en god alliert og en god venn, så det er en ære å ha deg på besøk, sa Trump.

Solberg og Trump har truffet hverandre to ganger før i NATO- og G20-sammenheng, men dagens møte var det første på tomannshånd.

– Dette blir spennende. Mitt mål er å fremme norske interesser og få bekreftet og styrket båndene til vår viktigste allierte, sa Solberg under et pressemøte i forkant av besøket i Det hvite hus.

Det er tredje gang Erna Solberg er i Det hvite hus. Hun tangerer dermed Einar Gerhardsen i antall presidentbesøk, men rekorden er Gro Harlem Brundtlands med fire.

To bolker

Selve samtalene ventes å bli delt i to bolker: Først er det et møte på rundt 20 minutter mellom de to statslederne – under fire øyne. Deretter er det satt av inntil tre kvarter til samtaler mellom den norske og den amerikanske delegasjonen.

– Dette er en mann og en person med stor innflytelse på internasjonal politikk og utvikling. Det er ikke så ofte Norge for anledning til å gjennomføre møter som dette, sier hun.

Hver av delegasjonene teller sju personer, i tillegg til Trump og Solberg. Fra amerikansk side ventes utenriksminister Rex Tillerson, nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, CIA-sjef Mike Pompeo, Trumps stabssjef John F. Kelly og muligens visepresident Mike Pence å være til stede.

Sikkerhetspolitikk

Spørsmål knyttet til sikkerhetssamarbeidet mellom Norge og USA står sentralt for samtalene.

– Vi må skape forståelse for hvor viktig vår geostrategiske posisjon er for NATO-alliansen, sier Solberg.

Blant øvrige temaer blir utviklingen i Midtøsten, Nord-Korea og Afghanistan samt handels- og næringslivssamarbeid mellom Norge og USA.

– Vi har beregnet at norske bedrifter understøtter en halv million arbeidsplasser i USA, sier Solberg, som varsler et stikk mot Trumps mer proteksjonistiske linje i handelspolitikken.

– Jeg har tenkt å framheve at det internasjonale handelssystemet, inkludert WTO, for oss er veldig viktig. Like rammebetingelser er viktig for små land, framholder hun.