Sammenstøt og steinkasting under nazimarsj i Göteborg

Lørdag formiddag og ettermiddag møtte flere tilhengere av Nordiska motståndsrörelsen (NMR) opp til den planlagte nazimarsjen gjennom Göteborg.

Ifølge Göteborgs-Posten hadde NMR tillatelse til å gjennomføre sin demonstrasjon fra klokka 11 til 15, fra Sten Sturegatan og fram til Nya Allén utenfor Gamla Ullevi. Den planlagte talen fra NMR måtte innledes seinest klokka 14.

Klokka 15 løp tida ut, uten at marsjen var fullført. Da hadde demonstrantene stått stille i flere timer, etter tidlige sammenstøt mellom politi og nazister i Fabriksgatan. Ved 15.30-tiden sto fortsatt nazistene der marsjen ble stanset.

Først ved 18-tiden avsluttet NMR marsjen. Veisperringer er fjernet, og totalt er rundt 50 personer pågrepet eller anholdt i løpet av dagen. 32 av dem er ifølge politiet pågrepet i forbindelse med demonstrasjonen og protestene. I tillegg til en politibetjent som er lettere skadd, er minst en privatperson skadd under sammenstøtene i byen.

– Det har vært noen hendelser. Men totalt sett har det gått bra, sier polititalsmann Thomas Fuxborg til Expressen.

Møtt med tilrop og buing

Det var på forhånd ventet rundt 1.000 nazister i marsjen, men det var ifølge svenske medier langt færre som møtte opp. Dagens Nyheter (DN) skriver at det var rundt 500 NMR-tilhengere som deltok, det samme skrev Aftonbladet. SVT melder at det dreier seg om mellom 300 og 600 nazister og flere tusen motdemonstranter.

Polititalsmann Stefan Gustafsson sier til NTB at de ikke har tall på hvor mange som deltok.

Nazimarsjen beveget seg til å begynne med i stillhet gjennom gatene, men langs veien sto det en rekke mennesker som buet og ropte antinazistiske slagord, meldte Dagens Nyheter.

– Ingen nazister i våre gater, ropte de.

De første meldingene om tumulter kom ved 13.20-tiden, og ifølge Aftonbladet brukte politiet batonger mot NMR-tilhengere. Ifølge Göteborgs-Posten (GP) skal nazister ha slått med skjold mot politiet.

– Vi tolker det som har skjedd som at NMR har avviket fra den bestemte ruta. Det har ført til en konfrontasjon med politiet, som har pågrepet og anholdt personer. Mer enn det kan vi ikke si for øyeblikket, sa Gustafsson til DN.

Motdemonstranter

– Motdemonstranter ropte og kastet ting mot NMR. Da forsøkte NMR å gå bort fra den anviste veien mot demonstrasjonsstedet, sa polititalsmann Peter Adlersson. Det skal være snakk om kasting av stein, ifølge medier.

Ifølge Expressen kastet motdemonstranter knallskudd mot nazister og politi.

Svensk politiet vurderte på et tidspunkt å stanse marsjen. Politiet opplyste lørdag ettermiddag at 23 personer er pågrepet, mistenkt for voldelige opptøyer. Flere medier melder at NMR-leder Simon Lindberg er blant de pågrepne, men det er så langt ikke bekreftet av politiet. NMR har selv skrevet at Lindberg er pågrepet, og i en tale sa NMRs pressetalsmann Pär Öberg at Lindberg var pågrepet. Han sa da at de ikke kom til å forlate stedet før nazilederen ble løslatt, ifølge Expressen.

Også etter klokka 15 ble det meldt om sammenstøt i Göteborg, da mellom politi og motdemonstranter. Svenske medier skrev at svartkledde motdemonstranter hadde havnet i sammenstøt med politiet.

Det meldes samtidig at motdemonstranter kaster stein mot politiet, ifølge blant andre Göteborgs-Posten.

Rundt 16.15 meldte Aftonbladets journalist på stedet at nazistene knuffet journalister, og slåss mot politiet, men lørdag kveld ble altså demonstrasjonen oppløst.