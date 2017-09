USA ber Kina og Russland reagere etter ny nordkoreansk rakettest

– Kina og Russland må vise at de ikke tolerer disse hensynsløse missiloppskytingene ved å handle direkte også på egen hånd, sier Tillerson ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han oppfordrer også alle de andre landene til å ta nye skritt for å stoppe regimet.

Landet i Stillehavet

Fredag morgen lokal tid ble en ny rakett oppskutt fra hovedstaden Pyongyang. Ifølge Japans TV-stasjon NHK ble missilet skutt opp klokken 6.57 lokal tid over den japanske øya Hokkaido. Missilet landet i Stillehavet, 2.000 kilometer fra land, melder nyhetsbyrået DPA.

Den sørkoreanske forsvarsministeren opplyser at missilet trolig fløy 3.700 kilometer med en høyde på 770 kilometer. Det er både høyere og lenger enn raketten som ble oppskutt i samme område for om lag to uker siden.

KCNA / Korea News Service via AP / NTB scanpix

Hastemøte

Pentagon opplyser at missilet aldri utgjorde noen trussel mot det nordamerikanske fastlandet. Tillerson bekrefter at USAs president Donald Trump blitt informert om missiltesten.

FNs sikkerhetsråd innkaller til hastemøte i New York fredag klokken 15 lokal tid, på forespørsel fra USA og Japan.

Mandag denne uken holdt FNs sikkerhetsråd et møte om situasjonen i Nord-Korea hvor de innførte flere sanksjoner mot regimet. Også vetomaktene Kina og Russland støttet sanksjonene.

– Kina leverer det meste av Nord-Koreas olje, og Russland er den største arbeidsgiveren for nordkoreanske gjestearbeidere, sier Tillerson i sin appell til de to landene.

Fordømmer

Japans statsminister Shinzo Abe fordømmer oppskytingen og sier landet aldri kan tolerere det han kaller en «farlig og provoserende handling som truer verdensfreden».

– Det internasjonale samfunnet må samles og levere en klar beskjed mot Nord-Koreas farlige og provoserende handlinger som truer verdensfreden, sier Abe.

Også Sør-Korea fordømmer testen og kaller det en trussel mot «internasjonal fred og sikkerhet». Like etter oppskytingen innkalte den sørkoreanske presidenten til hastemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd. Her oppfordret president Moon Jae-in instruerte sørkoreanske tjenestemenn om å drive strenge diplomatiske og militære forholdsregler for å avskrekke Nord-Korea fra videre provokasjoner.

Presidentens talsperson Park Su-hyun sier Moon også oppfordret om sterkere forberedelser mot biologiske og kjemiske trusler fra nord.

«Senke Japan»

Torsdag videreformidlet det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA trusler fra det lukkede regimet om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til «aske og mørke».

Truslene kommer etter FN-sanksjoner mot Nord-Korea som var en reaksjon på at regimet gjennomførte sin sjette og desidert kraftigste kjernefysiske test 3. september. Prøvesprengingen antas å ha vært en hydrogenbombe.

Regimet har stemplet de nye sanksjonene som ondskapsfulle og har lovet fordobling av eget forsvar og en «historisk hevn over USA». Pyongyang ber også om at FNs sikkerhetsråd oppløses. De betegner rådet som «ondskapens redskap», og mener det består av «pengebestukkede» land som handler etter ordre fra USA.

– De fire øyene i øyriket bør senkes ned i sjøen av en atombombe av Juche. Japan trenger ikke lenger å eksistere i nærheten av oss, heter det i uttalelsen videreformidlet av KCNA.