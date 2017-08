Hendelsen fant sted på hovedgata La Rambla, skriver El Pais. Dette er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister.

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Over ti utrykningskjøretøyer er på stedet, og skadde mennesker får behandling av helsepersonell ved åstedet for hendelsen.

Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke kjent, men området ved La Rambla er evakuert.