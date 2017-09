Skjelvet i Nord-Korea var trolig naturlig

Det kinesiske seismologisenteret sier at skjelvet har en dybde på null og mistenker at det stammer fra en eksplosjon, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Hovedårsaken til mistankene er at episenteret ligger i Kilju, nordøst i Nord-Korea, der diktaturet utførte sin sjette og så langt kraftigste atomprøvesprengning 3. september.

Den sørkoreanske værtjenesten bekrefter også at skjelvet inntraff i dette området, men hevder på sin side at det trolig er snakk om et naturlig jordskjelv. De påpeker at de seismiske bølgene og mangelen på drønn fra skjelvet vitner om at det var naturlig.

Registrert av NORSAR

Også det norske seismiske observatoriet NORSAR har registrert skjelvet, som de opplyser at hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4.

– En sannsynlig forklaring er et etterskjelv eller en fjellskade som følge av den forrige store underjordiske kjernefysiske testen utført 3. september, heter det på observatoriets nettsider.

De skriver videre at ifølge de første analysene har ligner skjelvet mer på jordskorpebevegelser enn skjelv som kommer som følge av eksplosjoner. Ytterligere analyse av signalene vil bli gjennomført, opplyser observatoriet.

Det amerikanske jordskjelvsenteret (USGS) vil ikke trekke noen konklusjoner.

– Hendelsen skjedde i området der Nord-Korea tidligere har utført tester. Vi kan ikke på dette tidspunktet konkludere om det var et naturlig eller menneskeskapt skjelv, skriver jordskjelvsenteret i en pressemelding.

Da Nord-Korea detonerte det landet selv hevdet var en hydrogenbombe i september, ga det langt kraftigere utslag på jordskjelvmålingene. Den gang ble det registrert et jordskjelv med styrke 6, og de nærliggende landene var raskt enige om at det var et menneskeskapt skjelv.

Japanske ledere har ikke kalt inn til krisemøte etter hendelsen, noe de vanligvis gjør ved større hendelser. Landets meteorologiske institutt kan foreløpig ikke fastslå bakgrunnen for skjelvet, skriver nyhetsbyrået Kyodo.

Ordkrig

Det har de siste dagene vært spent mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet.

USAs president Donald Trump kalte nylig landets leder Kim Jong-un for rakettmannen og truet med å «totalt tilintetgjøre Nord-Korea» under sin tale til FNs hovedforsamling.

Kim slo tilbake med uvanlig konkrete personangrep mot Trump.

– Trump fornærmet meg og mitt land foran hele verden, og kom med den voldsomste krigserklæringen i historien, sa han ifølge, det statlige nyhetsbyrået KCNA.

–Jeg skal helt sikkert og definitivt temme den sinnsforvirrede senile amerikanske gamlingen med ild, sa han videre.

Sanksjoner

For to uker siden innførte FNs sikkerhetsråd sin åttende pakke med sanksjoner i kjølvannet av Nord-Koreas atomprøvesprengningen i begynnelsen av september. De siste sanksjonene setter for første gang også begrensninger i oljeeksporten til Nord-Korea, noe som trolig vil påvirke bensinprisene ytterligere.

Kina er i dag Nord-Koreas desidert største leverandør av olje, men bekreftet fredag at de kommer til å støtte opp om de nye sanksjonene.

Med strupingen av oljetilførselen håper FN blant annet å ramme militæret, som vil få mindre bensin til å drive sine stridsvogner og andre militærkjøretøy med.