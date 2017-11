Christine Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt

Finansdepartementet og administrerende direktør Christine Meyer i SSB har i dag fått på plass en avtale som innebærer at Meyer fratrer sin stilling i dag, 12. november, kl. 24.00.

Det skriver Meyer i en pressemelding søndag.

Christine Meyer snakker ut i Aftenposten: – Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd

Her kan du lese hele avtalen Meyer og Finansdepartementet har inngått.

– Det er tre hensyn jeg har vært opptatt av å ivareta gjennom avtalen, sier Meyer i pressemeldingen, og lister opp:

Aller viktigst har det vært å få en rask avklaring med Finansdepartementet for å skape ro i SSB.

Dernest har jeg stilt krav om at det ikke skal være noen form for klausul som innebærer at jeg ikke kan snakke fritt etter at avtalen er inngått.

Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse.

Grunnlaget for oppsigelse har ifølge Meyer fått økonomiske konsekvenser.

– Dette innebærer at mitt krav har strukket seg utover de seks månedene jeg ville hatt krav på dersom det hadde vært en oppsigelse, sier hun i pressemeldingen.

Ett års etterlønn med avkorting

Meyer får ett års etterlønn, det vil si 1,43 millioner kroner. Fra 1. juni neste år blir etterlønnen avkortet mot annen lønn over 10.000 kroner.

I tillegg får hun ett halvt års pendlertillegg. Det utgjør 100.000 kroner for et halvt år. I tillegg får hun dekket advokatutgifter opptil 175.000 kroner.

Ifølge fratredelsesavtalen får Meyer en uke på å rydde kontoret sitt.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Meyers advokat, Dag Steinfeld.

Trekker inn styret

Finansdepartementet ba søndag styret i SSB om «å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre».

Søndag ettermiddag kom styrelederen med en uttalelse.

- Styret tar til etterretning at Christine Meyer fratrer sin stilling ved midnatt. Styret er bedt av Finansdepartementet om å utpeke en intern leder som kan fungere i stillingen inntil videre. Styret vil følge opp dette umiddelbart, sier styreleder i SSB, Morten Reymert.

At styret får denne jobben er i en viss kontrast til styrets rolle når det gjelder striden rundt Meyer.

– Styret tar ikke stilling til, og har ikke oppfatninger om hvem som er administrerende direktør, sa Reymert til NTB fredag.

Adm. direktør i SSB blir ansatt av Kongen i statsråd, det vil i praksis si Regjeringen.

I pressemeldingen skriver departementet: «Finansdepartementet vil konstituere ny administrerende direktør i SSB så snart som mulig.»

Meyer vil bidra til ro

I en pressemelding begrunner Finansdepartementet avtalen med to forhold:

finansminister Siv Jensen har ikke lenger tillit til Meyer

« ... at Meyer ønsker å bidra til å skape ro rundt SSB»

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier Jensen i pressemeldingen.

Vil forsvare SSBs uavhengighet

I et intervju med Aftenposten lørdag, sa SSB-sjef Christine Meyer at hun brukte helgen på å forhandle om en sluttpakke for å fratre sin stilling. Hun begrunnet blant annet sin kampvilje med at det var viktig å forsvare SSBs uavhengighet. Både når det gjelder faglige spørsmål og retten til å organisere SSB.

– Det er krevende nok å gå igjennom en omorganisering i seg selv. Men i tillegg kommer politiske prosesser og press fra parter som sitter på utsiden av SSB, sa Meyer til Aftenposten.

Hun utdypet de politiske prosessene slik.

– Men hvis vi kommer i en situasjon der det er slik at direktøren føler å ikke kunne si klart ifra av frykt for å bli upopulær, er vi galt av sted. Det er dette jeg prøver å si fra om, sa Meyer.