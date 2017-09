Svekket Merkel må finne nye partnere

Merkels kristenkonservative partiallianse CDU/CSU ligger an til å få 33,1 prosent av stemmene, viser en prognose som Infratest dimap har utarbeidet for fjernsynskanalen ARD.

Slår prognosen til, vil det være Merkels svakeste resultat siden hun kom til makten i Tyskland. Sammenlignet med valget i 2013 er det en tilbakegang på 8,4 prosentpoeng.

Samtidig raser sosialdemokratiske SPD med 5,3 prosentpoeng til 20,4 prosent.

Går i opposisjon

SPDs leder Martin Schulz erkjenner nederlaget. Nå sier han at partiet vil gå i opposisjon.

– Denne kvelden markerer slutten på storkoalisjonen og vårt samarbeid med kristendemokratene, sa Schulz da han talte til SPDs valgvake.

Ifølge ham viser prognosene at storkoalisjonen har mistet støtte, samtidig som det fins andre regjeringsalternativer som kan få flertall.

– Nå skal vi bruke ukene og månedene framover til en gjennomgang av vårt parti. Jeg føler det er min plikt som ny SPD-leder til å lede denne prosessen, sa han.

Jamaica-koalisjon

Merkel sier hun nå vil ta seg tid til å sondere. Hun mener velgerne har gitt henne mandat til å søke regjeringsmakt, selv om partiet går tilbake.

– Vi ønsker å danne regjering, og ingen regjering kan dannes uten oss, sa Merkel til CDUs valgvake.

Det mest aktuelle alternativet er nå en såkalt Jamaica-koalisjon, etter fargene i det jamaicanske flagget. Navnet spiller på de tyske partifargene og vil bestå av CDU/CSU (svart), liberale FDP (gult) og Grüne.

Både FDP og De grønne varsler søndag kveld at de er åpne for regjeringsforhandlinger.

Gjennombrudd for AfD

For Alternativ for Tyskland (AfD) på ytre høyre fløy er valget et stort gjennombrudd. Partiet ligger ifølge prognosene an til å få 13,2 prosent av stemmene.

AfD blir dermed tredje største parti.

– Vi skal jage dem! sier Alexander Gauland, én av partiets to ledere.

– Nå skal vi ta vårt land og vårt folk tilbake, sier han.

Ifølge ARDs prognose ligger AfD an til å få hele 87 seter i Forbundsdagen. Det vil gi partiet et helt nytt gjennomslag i tysk politikk og dessuten tilgang til viktig partifinansiering.

«Utfordrende»

Schulz sier AfDs sterke resultat er tungt å svelge. Han mener selve demokratiet i Tyskland er truet når ytre høyre nå gjør inntog i Forbundsdagen.

– Ingen demokrat kan nå fortsette som om ingenting har skjedd, sa han i sin tale.

Ved å gå i opposisjon selv vil Schulz imidlertid sikre at AfD ikke blir største opposisjonsparti, noe som ville ha gitt AfD ytterligere rettigheter i nasjonalforsamlingen.

– Betryggende

Statsminister Erna Solberg (H) mener resultatet er «betryggende for Europa».

– Vi trenger en sterk politiker som Angela Merkel også framover, sier Solberg.

– Men det blir utfordrende for henne å finne samarbeidspartnere, litt på samme måte som hjemme hos oss.