Merkel må finne nye koalisjonspartnere

Merkels kristenkonservative partiallianse CDU/CSU ligger an til å få 32,5 prosent av stemmene, viser den første prognosen søndag kveld.

Slår prognosen til, vil det være Merkels svakeste resultat siden hun kom til makten i Tyskland. Sammenlignet med valget i 2013 er det en tilbakegang på hele 9 prosentpoeng.

Samtidig raser den sosialdemokratiske koalisjonspartneren SPD til 20 prosent. SPD går nå i opposisjon.

– I kveld avslutter vi SPDs regjeringsdeltakelse og den sittende storkoalisjonen, sier SPDs leder Martin Schulz.

Gjennombrudd for AfD

Valget er et gjennombrudd for Alternativ for Tyskland (AfD) på ytre høyre fløy. Partiet ligger ifølge prognosene an til å få 13,5 prosent av stemmene.

AfD blir dermed tredje største parti.

– Vi skal jage dem! sier Alexander Gauland, én av partiets to ledere.

– Nå skal vi ta vårt land og vårt folk tilbake, sier han.

AfD får nå en helt ny rolle i tysk politikk med titalls seter i nasjonalforsamlingen og tilgang til partifinansiering.

Men går SPD i opposisjon, fratas AfD rollen som største opposisjonsparti, noe som ville ha gitt ytterligere rettigheter i Forbundsdagen.

Jamaica-koalisjon aktuell

Den første prognosen er utført av Infratest dimap for fjernsynskanalen ARD.

I prognosen får venstreradikale Die Linke 9 prosent, miljøpartiet Grüne 9,5 prosent og liberale FDP 10,5 prosent.

Et slikt valgresultat vil gjøre det mulig for Merkel å få flertall for en såkalt Jamaica-koalisjon, etter fargene i det jamaicanske flagget. CDU/CSU (svart) vil i så fall gå sammen med FDP (gult) og de grønne.

Men avstanden er stor mellom de tre. Dermed ligger det an til svært vanskelige forhandlinger.