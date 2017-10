Åtte høyreradikale menn siktet for terrorplaner i Frankrike

Granskningen av et høyreekstremt miljø førte tirsdag til at ti ble pågrepet. Nå er to av dem løslatt. De åtte resterende, som er mellom 17 og 20 år, er siktet for å ha deltatt i et «kriminelt terrornettverk».

Alle skal ha hatt forbindelser til en høyreekstrem 21 år gammel mann som administrerte en Facebook-side som hyllet Anders Behring Breivik. 21-åringen ble pågrepet nær Marseille i juni etter at han skrev om planlagte angrep mot minoriteter.

Ifølge statsadvokaten i Paris hadde gruppen «planer om å utføre voldelige handlinger med vage omstendigheter». Moskeer, politikere, «personer med Nord-Afrikansk opprinnelse og svarte» og «antifascistiske» aktivister var blant de potensielle målene, sier en kilde med kjennskap til etterforskningen til AFP.

– Organisasjonen planla paramilitær opplæring og å kjøpe våpen. Noen hadde allerede våpentrening, sier kilden.

Moren til 21-åringen er én av de to som er løslatt.