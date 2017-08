Guvernøren i Texas: – Ødeleggelsene fra Harvey er større enn etter Katrina

Guvernøren begrunner påstanden med den store befolkningen i Houston og det store området uværet har rammet. Han anslår at midlene til nødhjelp kommer til å utgjøre mye mer enn de 120 milliarder dollarene (om lag 940 milliarder kroner) som ble gitt i føderal støtte etter at orkanen Katrina traff New Orleans i 2005.

Eksperter har anslått at uværet Harvey har ført til materielle og økonomiske ødeleggelser for om lag 325 milliarder kroner.

Oljeraffineri stengt

Motiva Enterprises oljeraffineri i Port Arthur i Texas, som er USAs største, er stengt på grunn av oversvømmelsene etter Harvey.

Det har ført til at minst 15 prosent av landets raffinerikapasitet er borte, noe som har sendt bensinprisene opp.

Forretningsdrivende flere steder i delstaten følger konsekvensene av uværet tett. Mange er bekymret for hva de kommer tilbake til, noen vet allerede at de har lidd store tap. Blant dem er bruktbilforhandler Kenneth Bryant fra byen Katy i Texas. Kontoret i forretningen hans ble revet bort av en tornado utløst av uværet.

– Jeg har mistet alt der inne: lisenser, nøkler, dokumenter og datamaskiner, sier Bryant, som ikke har forsikring. To av de ti bilene han hadde i garasjen er også skadd.

195.000 personer har allerede søkt om økonomisk hjelp. Det antallet er ventet å stige dramatisk i de kommende dagene og ukene.

27 bekreftet omkommet

Katrina forårsaket at over 1.800 mennesker mistet livet. Så langt er det bekreftet 27 omkomne etter Harvey. De siste seks var et eldre par og deres fire oldebarn i alderen seks til seksten år. De har vært savnet siden søndag da bilen de brukte for å rømme unna flomvannet ble dratt med av vannmasser.

Myndighetene i Houston sjekker nå om 17 andre dødsfall kan knyttes til ekstremværet.

Uværet herjer fortsatt

Ekstremværet Harvey traff delstaten Texas fredag. Etter en stund flyttet det seg ut over havet, men natt til onsdag kom det nok en gang inn over fastlandet i Louisiana og det sørøstre Texas. Abbott advarer om at «det verste ikke er over ennå».

Meteorologene mener nedbøren er over de fleste stedene i Houston-området, og at vannet noen steder har trukket seg en del tilbake. Ordføreren i byen, Sylvester Turner, sier at de to hovedflyplassene skal gjenåpnes onsdag ettermiddag, skriver nyhetsbyrået AP.

Allikevel er fortsatt tusenvis av hjem i USAs fjerde største by oversvømt etter de enorme regnmengdene, og det kan forbli slik i flere uker. Nødtelefontjenesten 911 mottok fortsatt over 1.000 henvendelser i timen onsdag.

Guvernøren Greg Abbott opplyser at 8.500 personer er reddet av redningspersonell. 24.000 medlemmer av nasjonalgarden er sendt ut for å bistå i delstaten.