Peter Madsen har tilstått å ha partert journalisten Kim Wall

Det opplyser dansk politi i en pressemelding.

Madsen har fortalt at Wall skal ha blitt utsatt for kullosforgiftningen på et tidspunkt da han selv var på ubåtens dekk, og forgiftningen var et uhell.

– Denne forklaringen gjør at politiet henter inn diverse supplerende erklæringer fra rettsmedisinerne, så vel som forsvarets ubåteksperter, sier visepolitiinspektør Jens Møller Jensen.

Utvidet siktelse

Siktelsen mot Madsen er dessuten utvidet til også å omfatte seksuell omgang under særdeles skjerpende omstendigheter. Det er knyttet opp mot stikkskader hun er påført i underlivet, opplyser dansk politi.

Den utvidede siktelsen er basert på forklaringer Madsen har gjort i avhør med politiet 14. oktober. Madsen nekter fortsatt for å ha drept Wall og for seksuell omgang, og har forklart at han parteringen var en panikkhandling.

Dykkere har gjennomført flere dykk i Køge Bugt de siste dagene, men uten resultater. Politiet mangler fortsatt Walls armer og to mobiltelefoner. Det vurderes fortløpende om dykkersøkene skal avsluttes eller om andre søk, for eksempel med sonar, skal settes i gang.

Dato for rettssak

Saken mot Madsen er nå forhåndsberammet, og er satt opp i København tingrett. Det er satt av åtte dager til rettssaken, som starter 8. mars.

– Vi er kommet såpass langt i etterforskningen at vi regner med å være ferdige til denne datoen, opplyste politiet på en pressekonferanse mandag.

Politiet har undersøkt Madsens klær for DNA-materiale fra Kim Wall, noe de også har funnet. Dette er imidlertid mindre interessant nå som Madsen har tilstått parteringen, opplyser politiet.

Godtok videre fengsling

Tirsdag skulle Peter Madsen nok en gang møtt i retten for å forhandle om varetektsfengsling, men Madsen har akseptert å bli sittende bak lås og slå fram til 15. november, opplyser hans forsvarer.

– Jeg har nettopp gitt beskjed til statsadvokaten at min klient er innforstått med en forlengelse på samme grunnlag som tidligere, fram til den 15. november. Jeg har ikke ytterligere kommentarer, sier forsvarer Betina Hald Engmark til Danmarks Radio.

Ubåteier Peter Madsen er siktet for å ha drept journalisten da hun var med på en reportasjetur 11. august, og for likskjending. Den eksentriske oppfinneren har tidligere hevder at Wall mistet livet da hun fikk en 70 kilo tung luke i hodet og deretter falt ned på metalldekket inne i ubåten.