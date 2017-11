Robert Mugabe nekter å gå av som president i Zimbabwe

– Det var en lang tale, takk og god natt, avsluttet han foran et rom fullt av forvirrede journalister og militære ledere.

En av de militære lederne hjalp for øvrig den 93-årige presidenten med å bla om på arkene der den omfattende presidenttalen sto nedskrevet.

Under talen roste han militæret og de militære lederne for måten de har behandlet ham på den siste uken.

–Jeg opplever, som kommandør for forsvarsstyrkene i Zimbabwe, at operasjonen den siste uka er gjort ut ifra dype, ærlige og patriotiske bekymringer knyttet til velferden for vårt folk, sa han.

–Og mens jeg taler for dere, er jeg også klar over en rekke bekymringer som har kommet fra dere alle, som krever vår oppmerksomhet. I dagens møte med militærsjefene ble det understrekt at vi alle sammen skal påbegynne prosesser som sørger for at landet vårt kommer tilbake til en normal tilstand, sa Mugabe videre.

Han tok også opp landets økonomiske problemer, som han lover at skal løses politisk med tiltak som vil bli kunngjort på den kommende partikongressen til ZANU-PF.

–Jeg skal lede denne kongressen, sa Mugabe, noe som er den eneste indikasjonen han kom med når det gjaldt sin egen framtid.