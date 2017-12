Meghan Markles halvsøster raser mot prins Harry

– Egentlig har hun en stor familie som alltid var der med henne og for henne, skriver Samantha Grant på Twitter.

Amerikanske Markle har i år feiret julen sammen med den britiske kongefamilien øst i England. Hun var blant annet med da den britiske kongefamilien første juledag deltok i gudstjenesten i den lokale kirken i nærheten av Sandringham-slottet.

Prins Harrys kommentar om at den kongelige familien er familien Markle «trolig aldri har hatt» kom under et intervju onsdag.

Paret skal gifte seg i Windsor utenfor London 19. mai neste år.