Myndighetene i byen holdt mandag en pressekonferanse etter at en rørbombe gikk av på perrongen på undergrunnsstasjonen Port Authority.

Både politisjef James O'Neill og New Yorks ordfører Bill de Blasio slår fast at hendelsen var et forsøk på et terrorangrep.

– Det finnes ingen kjente hendelser eller aktiviteter utover dette. Men New York-politiet vil ha større tilstedeværelse i byen, sa de Blasio.