Tolv omkom da turistbuss kjørte av veien i Mexico

Det er ikke opplyst hvilken nasjonalitet de omkomne har, men blant de skadde er to svenske statsborgere og sju amerikanere, ifølge en talsmann for myndighetene i delstaten Quintana Roo.

Ifølge ubekreftede opplysninger er det italienere og canadiere blant de omkomne. Det er foreløpig ikke kjent om det var nordmenn med på bussen.

Turistene var passasjerer på de to amerikanske cruiseskipene Celebrity Equinox og Serenade of the Seas, som tilhører rederiet Royal Caribbean, og de var på dagsutflukt til maya-ruinene ved byen Chacchoben sør på Yucatán-halvøya i Mexico da ulykken skjedde tirsdag.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.